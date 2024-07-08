軍武書摘》南韓大戰略：中等強國，自己的命運自己創造

由英國倫敦大學國王學院國際關係學者帕爾多撰寫的《南韓大戰略：中等強國，自己的命運自己創造》一書，現已由明白文化出版發行。（明白文化提供）



（本文摘錄自明白文化出版新書《南韓大戰略：中等強國，自己的命運自己創造》，由明白文化授權刊載）

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在美、中、北韓間運籌帷幄 《南韓大戰略》揭中等強國崛起之路

《南韓大戰略》





大韓民國（南韓）自從冷戰結束、過渡到民主政體後，就具有清晰的大戰略。

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從1988年至1992年之間，南韓的國內和國際環境出現劇烈變化。南韓成為民主政體，與蘇聯及當時崛起中的中國關係正常化，加入聯合國，又目睹蘇聯崩潰。隔不多久，在1993年至1994年又發生第一次北韓核子危機。這些發展發生在南韓達到「已開發國家」地位的同時，它在1996年加入經濟合作暨發展組織就是一個里程碑。接下來，南韓在1997年碰上韓戰以來最大的經濟危機，慘遭亞洲金融危機的重擊。

這些事件有助於南韓的政治、軍事、外交、經濟和官僚菁英，針對南韓「能夠決定本身命運、能夠有獨立自主行動」的國家終極目標，鍛造出新共識。這個至高無上的目標支撐起南韓追求安全、繁榮和地位的長期道路。不論是自由派或保守派總統主持的歷任政府，都堅守這條道路。

南韓為了決定自己的命運而需要達成其他目標，諸如在保護本身免受外來軍事威脅、與北韓和解與統一、深化融入世界經濟、被承認為一個具有影響力的中等強國等議題上產生共同想法。然後，南韓菁英再就實現這些目標的優先順序達成共識：必須增強軍事能力、維繫長期存在的韓美同盟關係、持續培養具備高技能的外交官團隊、促進貿易、投資和援助、推動公眾外交、軟實力以及近年來的網路工具。

簡單來講，這些目標和手段就是南韓的大戰略。

甚且，這個大戰略所依據的共識是，南韓外交政策的實施可以區分為以南韓為中心的四個同心圓。這四個同心圓是：三角核心，包括北韓、美國和中國；東亞，包括東北亞和東南亞；大歐亞和印度洋，包括俄羅斯、中亞、南亞、大中東、歐洲、澳洲和印度洋本身；以及世界其餘地區和全球治理。

把南韓大戰略區分為這四個同心圓，是基於南韓的地理位置、外交政策利益和目標、握有的資源，以及最重要的，南韓外交政策菁英的優先項目等的自然表現。

本書試圖藉由解答下列三個問題來分析南韓的大戰略：

一、什麼因素可以說明南韓的大戰略？

二、南韓大戰略的目標是什麼？

三、南韓大戰略的手段是什麼？

這三個問題建立在如下的共識之上，即大戰略的「範圍是長期的，它涉及國家最重要的優先事項，並包含治國方略的所有領域（軍事、外交和經濟）」。這種共識源自於如下的理解：有一個由思想組成的「知識架構」（intellectual architecture）存在，特定的目標以及如何實現這些目標都源自於它。換句話說，國家並不是單純地針對事件做出反應，而是採取長遠的觀點。

因此，大戰略涉及國家以其外交政策追求最重要目標的具體倡議。最終，這些目標及它透過特定手段，旨在實現安全和繁榮的關鍵總體目標，就南韓這樣的中等強國來說，還包括國家的地位。

本書涵蓋的時間範圍是第六共和時期，即第六共和起始到南韓第十三屆總統任期的頭六個月，也就是從1988年到2022年這段期間。這段期間涵蓋了四位保守派總統（盧泰愚、金泳三、李明博和朴槿惠），以及三位自由派總統（金大中、盧武鉉、文在寅）的全部任期─他們的在職期間始自南韓最近的民主轉型──以及第五位保守派總統（尹錫悅）上任後的頭六個月。本書透過檢視政治光譜兩側不同陣營──以及雖屬同一陣營，卻又不同派系──甚至不同世代的歷任總統的政策，證明南韓確實具有能夠抵擋自由派和保守派短期政治命運的大戰略。

了解南韓第六共和時期的大戰略很重要，有三個原因。

首先，南韓是一個重要的外交政策參與者。它的優勢包括它是世界第十大經濟體、世界第6強大的軍事力量和第12強大的軟實力。南韓在二十國集團（G20）會議桌上占有一席之地，它也受邀參加七國集團（G7）高峰會議，並擁有不斷擴大的官方發展援助（official development assistance, ODA）預算。它也是經濟發展、民主轉型和鞏固的成功典範。南韓、日本和印度都是亞洲主要的中等強國之一，因此，首爾的外交政策目標和行動舉足輕重。正如全球體系的發展部分受到亞洲及其他中等強國，如澳洲、法國、德國或英國等國家行為的影響一樣，南韓行為方式的影響力也愈來愈大。

此外，對南韓大戰略的研究，也使我們對這個國家本身的了解進一步提升。韓國研究涵蓋了從歷史到人類學，再到社會學的廣泛領域。當然，國際關係過去就是、現在還是韓國研究的一環。但是對南韓外交政策的研究，遠不如對南韓國內政治的研究普遍，特別是當關注的焦點超越少數議題和國家時，更是罕見。本書透過聚焦南韓的大戰略，更深入地探討我們對南韓外交政策的了解。簡單地說，就作者個人所知，在此之前，還沒有人以一整本書的篇幅就這個主題進行研究分析。

從學術角度來看，國際關係領域已經成熟到可以分析中等強國的大戰略。隨著從非西方角度研究國際關係的步伐加快，也包括研究非「西方」國家在內。譬如，《比較大戰略：框架與案例》（Comparative Grand Strategy: A Framework and Cases）等書籍正朝這個方向發展，它將中等強國和大國的大戰略一起進行研究分析。

本書超越以一章或一篇文章的篇幅進行案例研究，並提出一個分析框架來研究中等強國的大戰略，這個框架也可以應用於其他案例。當國際關係學者尋求更妥善了解大國以外的行為體（actors）之地位和角色時，分析中等強國的大戰略，也使我們注意到許多不同類型的行為體都有影響力的事實。結構影響它們的行為，但它們面對結構時並非束手無策。

最終，本書旨在證明中等強國也可以擁有大戰略。南韓是典型的中等強國，自從盧泰愚時期起，南韓外交政策菁英就經常暗示，偶爾則明確地接受這個身分認同。南韓──以及中等強國──可能並不總是能夠成功達成它的最終目標，但即使是大國，想要成功地實現外交政策目標，有時也難免遭遇失敗。重要的是，中等強國是否具有一套長期目標和實現目標的工具。南韓也是如此。它們是幫助南韓追求最終夢想──打破幾個世紀以來南韓猶如「鯨魚群中的一隻小蝦」（shrimp among whales）的地位，讓南韓實現自主，能主宰自己命運的目標和工具。

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