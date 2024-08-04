美陸戰隊再添F-35C利爪！ 「雄貓中隊」達初始作戰能力

F-35C發射AIM-120先進中程空對空飛彈。（取自美軍DIVDS網站）



〔編譯陳成良／綜合報導〕 根據《美國國防新聞週刊》（Defense News）1日報導，美國陸戰隊第3陸戰航空聯隊（3rd MAW）旗下的第311戰鬥攻擊中隊（VMFA 311），暱稱為「雄貓中隊」（Tomcat），已達到「初始作戰能力」（IOC），成為繼第314戰鬥攻擊中隊後，美陸戰隊另一支可執行作戰任務的F-35C中隊。

初始作戰能力（IOC）是指部隊具備執行基本作戰任務的能力，包括人員、裝備、訓練和後勤等方面都達到一定標準。

據報導，駐紮在加州米拉瑪陸戰隊航空站的「雄貓中隊」，已接收足夠數量的F-35C「閃電II」戰機（Lightning II）和支援裝備，並擁有足夠合格的空勤和地勤人員。在完成各自的作戰任務訓練後，正式通過驗證達到IOC，具備執行作戰任務的能力。

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F-35C是美國洛克希德．馬丁公司研發的第五代多用途戰機，也是F-35系列之中艦載型的版本，專為航空母艦起降而設計。其具備先進的匿蹤性能、強大的對空、對地攻擊能力，以及資訊化作戰能力，具有加大的機翼面積與可折疊的翼尖部分，強化起落架強度以及加裝降落航艦時所需的捕捉鉤，並擁有更佳的低速操控性能，被視為美國海軍和陸戰隊未來數十年的主力戰機。



美國陸戰隊使用的F-35，主要以可垂直／短場起降的F-35B為主，但有部分中隊採用F-35Ｃ。

「雄貓中隊」的飛行員已完成超過900架次、近1700小時的F-35C飛行時數，並於7月25日完成首次獨立實彈射擊演練。中隊飛行員之內，不乏「美國海軍戰鬥機武器學校」（United States Navy Fighter Weapons School）（即知名的「Top Gun」）畢業生。加上「雄貓中隊」地勤人員不懈地維護戰機，確保作業安全與妥善率，才達到這一新的里程碑。

「雄貓中隊」在2023年4月重啟時，接收了首架F-35C戰機。下階段的計畫，則是預計在2025會計年度接收完整編制的10架F-35C，並達到「全作戰能力」（FOC）。屆時，美陸戰隊兩支F-35C中隊，都將具備完整戰力，可隨航空母艦執行任務，支援在全球各地部署的陸戰隊友軍。

創立於1942年的VMFA 311，曾參與過第二次世界大戰、韓戰、越戰、波斯灣戰爭，以及美國反恐戰爭，身經百戰且戰功彪炳。但該中隊在2020年被裁撤，直到2023年才重新編組，因此其接裝F-35C並形成戰鬥力的速度，較暱稱為「黑騎士」的第314戰鬥攻擊中隊延後。

不同於其他國家的「海軍陸戰隊」，美國陸戰隊（U.S. Marine Corps ）為美軍六大獨立軍種之一，與海軍地位平行，美國總統甚至可以繞過國會直接指揮，其主要的職責是利用美國海軍下轄的所有艦隊船隻，以最快速度抵達全球各地每個危機發生地執行各種戰鬥任務。

作為能單獨進行各種訓練作戰任務的軍種，美陸戰隊其標準配備是F-35B匿蹤戰鬥機和MV-22B「魚鷹」（Osprey）直升機，號稱美國空軍、海軍之外的「第三空軍」。負責美國駐外使館保安的使館警衛隊，也隸屬於美國陸戰隊。

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