長泰操演竹塘交戰！鄉親：像遇到白沙屯媽祖 全鄉默默動起來

國軍「長泰19號操演」，北軍戰車29日從慈航宮拂曉出擊。（黃姓軍事迷提供）

首次上稿 10-29 22:37

更新時間 10-30 07:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國軍「長泰19號操演」28日起登場，守方「北軍」586旅、攻方「南軍」333旅昨天在彰化縣竹塘鄉「短兵相接」，「北軍」中午北撤到彰化縣溪湖鎮，「南軍」則轉往雲林縣二崙鄉。眾多軍事迷一路跟隨這次旅對抗，見識國軍戰力，竹塘人也動起來「支援前線」。

這是一場「無煙硝味」的旅對抗！竹塘鄉親經歷24小時的「軍事震撼教育」，兩軍在此鄉間巷戰，黃姓軍事迷說，最緊張的是今天清晨，北軍集結在慈航宮附近，一名哨兵在頂樓看到南軍2部裝甲運兵車出現在新廣村，這驚鴻一瞥，讓駐紮慈航宮的北軍裝甲兵立即出動戰車迎擊，不久後，2架AH-64E阿帕契攻擊直升機趕來支援。南彰化人清晨被震耳欲聾的直升機吵醒，也正是兩軍開戰時刻。

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黃姓軍事迷說，原本兩軍隔著濁水溪對峙，守軍早上受領任務後，6輛M60A3戰車立刻機動就戰術位置，與攻擊軍對戰，雙方短兵相接，中午過後，守軍開始撤退，攻軍長趨直入竹塘鄉間小路，傍晚過後，攻軍又退守濁水溪南岸，駐紮在二崙鄉。有人說，受颱風影響，退回駐地；也有人說，隔濁水溪對峙，明日再戰。

黃姓軍事迷說，他是竹塘人，28日中午就見到北軍的裝甲運兵車、雲豹甲車、M60A3戰車陸續開抵竹塘中央公路，短暫集結後「各自帶開」，進入各村信仰中心，村長第一個被通知，守軍一路打探村長住家，再透過村長找到各廟宇主委，不久後，戰車、裝甲車開進廟埕廣場，竹塘五庄宮、醒靈宮、廣福宮都成為戰車紮營地，昨天清晨大軍集結慈航宮，「原來是發現南軍的行蹤」。

軍事迷說，北軍在慈航宮的哨兵發現敵軍時，他剛好在現場，敵軍是2部M113運兵車，一溜煙鑽進廣福宮，此時，他開車到濁水溪南岸的二崙鄉，發現各處都是南軍裝甲車和戰車，各式機動車輛高速前進，算是大軍壓境，中午時分就前進到竹塘鄉。

國軍「長泰19號操演」，北軍雲豹甲甲29日從慈航宮拂曉出擊。（黃姓軍事迷提供）

他說，他今年60歲，長那麼大，頭一次在自己老家看到那麼多的裝甲車和戰車，超過100台，而且是在一天的時間內，遇到震耳欲聾的履帶車輛，心裡無比悸動，他曾試著追雲豹甲車，機車根本跟不上。

他說，感受最深的是，竹塘鄉親看到那麼多軍車，「默默動起來」，就像「白沙屯媽祖」突然到訪一樣，村長、頭人、廟方主委開始為阿兵哥張羅吃的喝的，但阿兵哥很客氣，只收一些礦泉水，官兵們說，「我們有戰鬥口糧」，有些幹部還分享一些給村民吃，村民還說，「好吃！哪裡可以買？」

他還說，竹塘一天之內出現那麼多阿兵哥和裝甲車，但絕對看不到「阿兵哥逛便利超商」，旅對抗就像戰爭，國軍很守紀律。另外，操控裝甲車的技術一流，過彎一氣呵成，一整天下來，他覺得「這是超戰力」的機械化部隊，很感動。

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