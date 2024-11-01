首碰烏克蘭軍遭全殲！疑唯一倖存北韓傷兵現況曝 親述絕望戰鬥過程

唯一倖存北韓傷兵現況曝光，他親述這場戰鬥過程。（圖擷自Telegram頻道「ExileNova」）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓派兵援俄，傳出上月25日與烏克蘭軍隊進行首次交戰，結果北韓士兵僅1人生還，這名傷兵現況曝光，親述這場戰鬥的悲慘過程。

根據南韓《中央日報》報導，10月25日一隊北韓士兵在庫斯克與烏克蘭軍隊發生戰鬥，結果幾乎全滅，僅1人生還，親烏克蘭Telegram頻道「ExileNova」在當地時間10月31日上傳這名北韓傷兵現況，他躺在醫院病床上，頭部和臉部纏著繃帶，繃帶上沾滿血跡。

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報導指出，他以朝鮮口音稱自己是唯一倖存者，稱俄羅斯軍方對他們謊稱不會上前線，結果把他們派往庫斯克，在未先對戰場偵察的情況下，強迫他們參加進攻行動，結果遭到烏克蘭軍隊攻擊，部隊40人都陣亡，他躲在戰友屍體下才倖存。

這名疑似北韓傷兵表示，烏克蘭士兵配備了最新武器，進攻性很強，而另一方面，俄羅斯軍隊損失了太多武器，事實上，他們只是被當作砲灰犧牲了。不過報導也指出，該影片真實性尚未得到證實。

北韓部隊前往俄羅斯協助入侵烏克蘭，不過，立陶宛境內支持烏克蘭的非政府組織「黃／藍」負責人奧曼（Jonas Ohman）表示，先前有1隊北韓士兵已在25日和烏軍碰上，被殺到只剩下1人。

據立陶宛國家廣播電視台《LRT》報導，奧曼先前曾多次分享烏克蘭軍事情報，並且後續都得到官方證實。奧曼透露，烏軍和北韓部隊25日在俄國庫克斯地區遭遇，進行了首次「可視接觸」，北韓方面最後僅剩1人存活，其餘的都被擊殺。

奧曼指出，這名生還者持有的證件記載他是布里亞特人，亦即俄羅斯聯邦布里亞特共和國的蒙古裔。據《朝鮮日報》報導，有人猜測俄國可能是向北韓軍人發放當地身分證，將他們偽裝成俄羅斯公民。

奧曼指出，俄羅斯讓北韓援軍在庫斯克行動，就他推測是在進行實驗，看看能達到什麼成效，假如有效果的話未來有可能和俄軍合併在一起，但目前應該只是「砲灰」而已。

奧曼說，北韓最初是派1500人前往俄國，後來增為1.2萬人．最終或許會有8.8萬人，但由於語言不通讓俄軍指揮官感到相當頭疼。此外，這些北韓士兵都被警告若在前線投降，留在故鄉的家人可能會有悲慘的後果。

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