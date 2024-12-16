首批38輛M1A2T戰車怎麼用？ 10輛留裝訓部、其餘交主戰部隊

首批M1A2T戰車今日清晨運抵新竹陸軍裝訓部。（記者劉宇捷攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍首批M1A2T戰車於昨日運抵台北港後，今日凌晨起透過板運方式送至新竹裝訓部，根據軍方規劃，首批38輛M1A2T戰車將於明年春節假期後實施換裝訓練，待訓練完備、形成戰力後，僅留10輛於裝訓部，其餘約2個連的兵力，將滿足269旅或584旅的戰備實需。

經過半個月的跨洋航行後，國籍專案貨輪前天晚間至昨日清晨間運送38輛M1A2T戰車抵達台北港，並在昨日深夜低調卸貨，並於今天凌晨起，由1輛負重板車載運1輛戰車的方式，分4批運往陸軍新竹裝訓部。我方人員稍晚將與美方代表一同點交「開箱」後，該型車的外觀才會首度於國內正式亮相。

首批M1A2T戰車今日淩晨自台北港啟程，依序運抵新竹陸軍裝訓部。（記者羅沛德攝）至於M1A2T戰車運至陸軍裝訓部，後續將如何運用？根據軍方規劃，我國對美採購108輛M1A2T戰車，將提供裝訓部、584旅全旅及269旅1個連使用，因此，首批38輛扣除10輛供裝訓部用於訓練外，其餘28輛可形成2個連的兵力，但會優先供駐守林口、龜山一帶的269旅連級單位使用，還是先撥交給駐守新竹的584旅，尚待釐清。

國軍已迎接首批M1A2T戰車，並計畫部署於林口台地、新竹湖口等地。（圖取自Google Map、美軍DVIDS、X；本報製圖）值得注意的是，國防部公開預算書內容呈現，陸軍明年、後年將獲得42輛、28輛M1A2T戰車，約莫為3個連、2個連的兵力，藉此滿足主戰部隊需求。由於584旅及269旅現皆採用CM11戰車，若以「1換1」的方式，將有98輛CM11戰車被M1A2T戰車取代。

M1A2T戰車的性能優於現役CM11、M60A3戰車，曾任陸軍裝甲542旅旅長的桃園市議員于北辰日前於網路節目解析，具備強勢火力的M1A2T戰車不會打步兵、小船，而是運用3至4公里的射程，打擊敵軍換乘舟波與兩棲戰車。

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