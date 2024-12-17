空軍F-16V BLK70新機將出廠 我獲美10年316億元後勤技術支援

圖為空軍五聯隊的F-16V單座型戰機。（本報資料照，記者游太郎攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍今（2024）年度陸續接收各式裝備，如拖式2B飛彈發射車、海馬斯多管火箭車及本周入庫的38輛M1A2T戰車，而2019年獲准採購的66架F-16C/D Block 70戰機，也估計最快於今年底迎來首架新機；為此，美國國防部日前授予一筆9.87億美元（約新台幣316.92億元）的後勤、技術支援合約，有效保障我空軍F-16機隊未來10年維保能量，肆應共軍威脅。

美國國防部於本月11日發布國防合約公告指出，美國空軍生命週期管理中心（AFLCMC）現已授予一紙9.87億美元的不定期、不定量（IDIQ）合約，將委由美國國防科技公司Leidos，為出售我國空軍的F-16戰機提供「維修暨返還」、「工程與技術服務」，以及「消失性商源、料件短缺解決方案」三大項目的後勤支援。

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圖為我國現役F-16V戰機採用的AN/APG-83主動相位陣列雷達。（諾斯洛普．格魯曼官網）

值得一提的是，該國防合約將自公告日起執行至2034年5月底，也就是說，我國空軍F-16戰機的後勤維保作業，未來10年將獲美國第三方廠商支援，保障機載子系統檢修無虞，維持機隊整體妥善率；而美國政府上（11）月底才同意售我3.2億美元（新台幣102.8億元）的「F-16型機後維關鍵性器材及AESA雷達後勤支援」，預計明（2025）年起開始交付。

Leidos為美國橫跨軍、民領域的大型軍工集團，曾參與美軍陸戰隊的「中型無人空中補給系統」（MULS-A）、美國空軍與國防新創單位（DIU）共同執行的「商業測試儎台」（ETV）計畫，旗下子公司G&C更為我國設計新一代輕型巡防艦。該公司此前也曾獲美空軍合約，負責旗下F-16戰機航電系統相關維護工作。

圖為今年10月出廠首飛的保加利亞F-16C Block 70戰機，而我國同型機預計本月底、明年初出廠，正式展開飛行測試。（洛克希德．馬丁官網）

截至目前為止，我國現役139架F-16 Block 20戰機已在去（2023）年底全數升級為F-16V構型，至於向美採購的66架F-16C/D Block 70型機，首架新機預計最快本（12）月底、明（2025）年初出廠，並在2026年前全數接收66架新機。

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