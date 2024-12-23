美售我Link-16新型終端機 梅復興：頻寬增10倍、抗干擾性更強

圖為空軍四聯隊單座型F-16V戰機。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

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美國再次對台軍售 售台Link-16終端機升級丶76快砲座零附件

〔記者陳治程／台北報導〕美國國務院美東時間上週五（20日）宣布出售我國2項軍售，其中「Link-16終端機升級」案適用空軍P-3C反潛機、E-2K預警機和F-16戰機，將大幅提升空中聯戰效能；軍事專家梅復興表示，美方售我的新型終端機除傳輸量增加10倍、可跳頻且加密性更強，性能上明顯優於我現有戰術資料鏈路，有效強化我軍在現代戰場的生存性。

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旅美軍事專家、台海安全研析中心主任梅復興22日表示，美方此次售我的「多功能資訊分配系統」（MIDS-JTRS），整合了「聯合戰術無線電系統」（Joint Tactical Radio System, JTRS），是新一代Link-16戰術資料鏈路終端機；作為「軟體定義無線電」（SDR），JTRS以現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）、數位訊號處理器（DSP）技術，讓這套無線電系統具有日後軟體升級功能、性能的空間。

旅美軍事專家、台海安全研析中心主任梅復興美國分析，美方此次售我的「多功能資訊分配系統」（MIDS）整合了「聯合戰術無線電系統」（JTRS），除擁有更高的Link-16傳輸頻寬，且日後能以軟體升級功能、性能，比我軍現役系統更優異。（美國海軍航空系統司令部官網）

梅復興進一步分析，MIDS-JTRS基於Link-16傳輸標準，擁有1.1Mbps的強化傳輸頻寬（Enhanced Throughput, ET），較前代系統增加約10倍；「頻譜重劃分」（FR）功能則允許系統波段化，強化對外來系統的抗干擾能力，更可重新設定加密，這點在多國協同作戰、多套保密器標準並存時尤為管用。

事實上，美方今（2024）年2月公告軍售時，即就我國建構「先進戰術數據鏈系統」進行先期規劃作業，總金額不到1億美元（約新台幣32.69億元），梅復興當時便指出此為國軍「迅安系統」的性能提升計畫，雖不起眼但寓意深遠。

國軍現行迅安系統的維持由中科院負責，該系統是用以統管三軍作戰單位及轄下儎台，如預警機、戰機、雷達，甚至是軍艦、飛彈系統，以建立戰場共同圖像。（中科院官網）

至於美國此次出售的MIDS-JTRS，梅復興說，該系統具備多波形（waveforms）能力，比起國軍現行MIDS-LVT系統性能更優越、功能更多元，在戰場環境下擁有更強的「反反制能力」，存活性強；此外，JTRS因音近「顫抖」（jitter），也反映其透過跳頻展頻（FHSS）技術，展現難以竊聽的保密性和抗干擾能力，是美軍在武器命名上趣味、睿智的案例。

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