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美國再次對台軍售 售台Link-16終端機升級丶76快砲座零附件
國軍採用的Link-16系統，也是美國、日本及北約成員國使用的戰術資訊鏈路系統。（取自L3Harris公司官網）
〔記者吳哲宇／台北報導〕美國繼11月29日公告對台兩項3.85億美元軍售案後，20日再公布對台軍售「Link-16終端機升級」、「76快砲座零附件」共2億9500萬美元軍售。國防部對美方決定，表達誠摯感謝。
國防部今日表示，美國政府於美東時間12月20日，就「Link-16終端機升級」案，總額2億6,500萬美元，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。
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國防部指出，本案是美方提供我國軍「戰術數據鏈路系統（Link-16）」升級所需終端機及系統整合所需技術服務，目的在滿足國軍聯戰指管系統升級需求。
除此之外，國防部表示，美國同時於美東時間12月20日就「76快砲座零附件」軍購案，作業維持費總額3,000萬美元對臺軍售案。
國防部指出，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器裝備。美方本次供售76快砲座、運輸外箱、維修後勤支援等項目，除有助於我應對中共軍事威脅；亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶能力。
國防部強調，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續協助臺灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎。國防部對美方決定，表達誠摯感謝。