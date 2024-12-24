俄烏戰爭成教材！ 共軍備戰鎖定「無人機+電子戰」

無人機在戰場上地位重要性越來越高。圖為中國「無偵-7」無人偵察機。（法新社）〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭正如火如荼地進行，其對現代戰爭的影響備受矚目。近期一篇發表於外國軍聞網站《防務一號》（Defense One）的評論文章指出，中國人民解放軍正密切關注並汲取俄烏戰場經驗教訓，積極強化在無人作戰與電子戰領域的能力，以因應未來可能的高科技戰爭型態。

該篇由藍道研究所（BluePath Labs）高級研究員、前美國陸軍外事官員格雷厄姆（Tye Graham）與新美國基金會（New America）戰略家辛格（P.W. Singer）共同撰寫的文章指出，俄烏戰爭凸顯了無人機在情報蒐集、精準打擊和突破敵軍防禦方面的關鍵作用。

文中提到，解放軍正積極發展各類型無人機，包括用於飽和攻擊的低成本、消耗性無人機、能模仿俄烏戰場經驗壓制敵方防空系統的無人機，以及在烏克蘭戰場表現突出的第一人稱視角（FPV）無人機。此外，解放軍空軍更舉辦全國性競賽，尋求具備自主導航、精準打擊、電子戰整合等能力的超低成本無人機設計方案。

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作者指出，中國強大的工業實力，將進一步放大這些無人機技術的軍事影響。特別是中國在商用無人機製造領域的優勢，為解放軍提供了具備成本效益的偵察和精準打擊方案，並使其在小型無人機主導的非對稱作戰中佔有優勢。

解放軍的無人機發展戰略與其推動「智能化戰爭」的目標一致，強調無人機在建立跨單位即時數據共享的協同網路中扮演角色。解放軍計劃利用人工智慧驅動的協調系統，使無人機無需人工干預，即可協同進行精準打擊和區域阻絕，並利用無人機進行持續監視、戰場測繪，以及延伸間接火力的打擊範圍。

中國製的大疆無人偵察機被派往俄烏戰爭前線之前，曾在基輔地區測試，此照片攝於2022年。（法新社）俄烏戰爭的經驗也促使解放軍進行組織變革。解放軍於今年4月將戰略支援部隊改組為軍事航天部隊、網路空間部隊和信息支援部隊，目的在於建立一個緊密結合、即時共享的資訊生態系統，以提升作戰靈活性和聯合作戰效能。中國領導人習近平近期更親自視察了信息支援部隊，顯示出中國對發展此方面能力的高度重視。

除了烏克蘭，解放軍也從俄羅斯方面獲得對抗西方先進武器系統的戰術見解，例如利用電子戰反制精準導引彈藥。此外，中俄在無人機等領域的技術合作，也顯示北京正借鑒俄羅斯和伊朗的經驗，提升自身軍事實力。

在地面部隊方面，解放軍將無人機整合，視為提升殺傷力和生存能力的關鍵。解放軍正積極將無人機融入地面作戰，例如利用無人機提升戰場情境感知能力，以及發展模組化後勤無人地面載具（UGV）和武裝UGV。此外，解放軍也參考俄羅斯在裝甲車輛上加裝格柵裝甲的做法，並為其裝甲平台配備更先進的主動防禦系統。

電子戰方面，烏克蘭衝突以及印度在自殺無人機方面的進展，都突顯了電子戰的重要性。中國正在部署電子戰系統，例如殲-16D電戰機和陸基電戰部隊，以干擾敵方無人機通訊和GPS訊號。

文章總結，解放軍正積極借鏡俄烏戰場的經驗，從無人系統、反無人機防禦到電子戰等各方面，將其融入不斷演進的軍事理論中。儘管解放軍能否有效運用這些創新仍有待觀察，但這些跡象清楚表明，中國正認真地向他國學習戰爭經驗，為未來可能的高科技戰爭預做準備。

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