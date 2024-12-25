中國在日本經濟海域放置浮標 距台東175公里恐收集潛艦資訊

中國在沖繩縣波照間島（紅色標記處）西南140公里處的日本經濟海域放置浮標，該處距離台灣台東海岸僅175公里。（圖擷自Google地圖）〔即時新聞／綜合報導〕日本海上保安廳今（25日）表示，日本沖繩縣波照間島西南140公里處的經濟海域內，被中國放置有中文字樣的浮標，該處距離台灣台東海岸僅175公里，專家認為，此舉可能是為收集可識別潛艦型號的特定螺旋槳聲音等軍事目的。

據《產經新聞》報導，中國海洋調查船隻去年7月就已在釣魚台（日本稱尖閣諸島）的經濟海域內擺放浮標，可能是為了彰顯對釣魚台附近海域的管轄權。

海上保安廳透露，中國的浮標上面標有「中華人民共和國國家海洋局」字樣，這次在波照間島西南處所發現的黃色浮標，似乎配備了氣象觀測設備，上面的文字為「中國氣象局」、「福建海洋氣象浮標」。

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日本當局表示，未經允許就在他國經濟海域進行「海洋調查」，已違反了《聯合國海洋法公約》，日方先前透過外交管道，要求中國移除釣魚台的浮標，但中國沒有任何動作。

另外，中國這次置放在波照間島海域的浮標，距離台東海岸僅175公里，日本東海大學海洋學專家山田吉彥分析，中國在這裡設置浮標收集訊息，很有可能是為「台灣有事」做好準備，例如紀錄潛艦螺旋槳聲音並進行分析。

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