中科院巡飛彈二型納「劍翔」家族 有望與ALTIUS 600扛反裝甲重任

中科院研製的「劍翔系列陸射巡飛彈二型」納入明年度桌曆之中。（中科院提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院因應國軍防衛需求及軍事科技革新，推出多款無人機與精準彈藥，並在去年度航太國防展發表車載「巡飛彈二型」無人攻擊機。根據中科院近日發布的明年度形象桌曆揭露資訊，「巡飛彈二型」自「劍翔」反輻射無人機衍生而來，可執行全天視距外攻擊。由於國軍正向美國採購291架ALTIUS 600無人機，未來是否「土洋聯手」提升反裝甲戰力，值得關注。

中科院明年度形象桌曆展現多項國防科研成果，包括「雄風」反艦飛彈、「天弓」、「陸劍二」防空飛彈及無人機等，在去年度航太國防展首度亮相的「巡飛彈二型」的照片與介紹，也被納入桌曆之中。值得注意的是，中科院將該型無人機稱為「劍翔系列陸射巡飛彈二型」，並指這款去年開始研發的遊盪彈藥，是「劍翔」反輻射無人機的衍生型，可安裝在艦艇或車輛，對目標執行日、夜間攻擊。

巡飛彈二型曾於去年航太國防展亮相。（資料照）有別於採用三角翼設計的劍翔無人機，巡飛彈無人機的彈體近似飛彈，不過發射後，機翼能自行展開。中科院描述，巡飛彈二型具有「人在迴路」設計，能折疊的機翼方便收納，同時配備高爆彈藥，結合多種打擊方式，包括影像紅外線及微波尋標器，可依任務需求藉酬載操控人員執行視距外偵察任務，選擇特定目標後，由光電尋標器鎖定，執行攻擊任務。

前中科院航空所長齊立平曾表示，巡飛彈二型的全系統提供機動靈活發射方式，可以採用多聯裝的發射箱裝置，實施「群攻」作戰，發射箱可以疊加上去。且該型遊盪彈藥可以人員控制，也可以自動攻擊，綜合許多打擊方式於一體。雖然中科院迄今皆未公布巡飛彈二型的性能數據，但曾在去年航太國防展之中，稱其具備「長滯空、視距外精準打擊」能力。

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我國對美採購的ALTIUS 600系列反裝甲無人機。（彭博社）中科院研製巡飛彈一型、巡飛彈二型無人機，被認為與國軍向美國採購的685架「彈簧刀300」人員殺傷型無人機、291架ALTIUS 600M-V反裝甲無人機，有著相似的任務定位，陸軍評估，我國反裝甲型無人機的缺口將近2000架，尚有繼續增購的空間。不過，相較於人員攜行式的「巡飛彈一型」已獲海軍採購，國防部長顧立雄月前於立法院表示，「巡飛彈二型」尚需繼續精進。

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