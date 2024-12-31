軍武新知》能AI目獲、自主補彈 烏自製「Wolly」遙控武器站投入實戰

烏克蘭國防部12月21日表示，其自製的「Wolly」遙控武器站現已投入實戰部署。（烏克蘭國防部官方Telegram）

〔記者陳治程／綜合報導〕烏克蘭國防部本（12）月下旬宣布，其自製的「Wolly」低成本遙控武器站系統現已正式投入部署、透過現成輕機槍與AI系統的結合，有效強化地面部隊在前線的防禦打擊火力，保障人員安全並持續抵抗俄羅斯進犯。

烏克蘭媒體《RBC-Ukraine》報導，這套由烏國本土製造商打造的遙控武器站「Wolly」，可依需求搭載7.62、12.7公厘機槍，結合先進的熱成像儀與自主目獲系統，且能自主供彈；烏克蘭國防部副部長克里緬科夫（Dmytro Klimenkov）指出，這套系統汲取戰場士兵的實戰經驗，藉此改良成模組化的戰鬥裝備，保護人員安全。

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由烏國本土製造商打造的遙控武器站「Wolly」，可依需求搭載7.62、12.7公厘機槍，結合先進的熱成像儀與自主目獲系統，且能自主供彈，是簡單、機動且高效的部隊防護火力方案。（烏克蘭國防部官方Telegram）Wolly遙控武器站實彈射擊測試情形。（Devdroid官網）

根據製造商「Devdroid」官方資訊，Wolly遙控武器站淨重30公斤、最大射程1000公尺，可在100公尺外進行遙控操作，並可連續操作5天不斷電，搭配高效的AI辨識暨追蹤系統，有利於前線部隊快速運輸及部署，給予敵人出其不意的突襲。

值得注意的是，「Wolly」的輕量化設計使其僅需1員就能攜行、安裝，對日益激化的俄烏戰場，除有望進一步提升烏軍在戰場上的火力與防護力，更是一種新型現代化工具，協助烏軍有效應對日益進步的敵情威脅。

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