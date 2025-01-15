在野擬刪2億丶凍結18億潛艦預算 國防部籲請支持全數通過

海鯤號去年12月完成「軸系校中作業」，從測試碼頭浮移至乾塢。（圖由台船提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中央政府今年度總預算今（15）將於立院展開協商，在野黨分別提案凍結潛艦國造後續艦預算及刪減3%軍備預算。國防部今（15）於例行記者會回應，國防資源建立皆奠基於敵情威脅，首要考量為敵情威脅、建軍備戰重點及國家財政，希望國人共同支持國防預算，國防部將善用每一分有限的資源，將戰力提升到最高點，確保整體國防安全。至於有媒體報導國防部長顧立雄「認可」立委凍結後續艦預算，國防部也澄清「並非事實」，籲請支持預算照列，通過海測後始得動支。

中央政府總預算案今起將展開院長黨團協商，國民黨團提案凍結90%、18億餘元國造潛艦後續艦預算，民眾黨團則提案刪減3%軍事設備及設施預算等，各界關心若通過是否將影響我國建軍戰備，以及刪減國防預算是否將無法響應美國候任總統川普呼籲？

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國防部發言人孫立方少將今指出，國防資源的建立，都奠基於敵情威脅，即首要考量是敵情威脅，其次為「不對稱戰力強化」、「後備戰力強化」、「防衛韌性提升」及「應對灰色地帶侵擾威脅」等4個建軍備戰重點，以及國家財政。

孫立方強調，國防預算的投注，尤其是對確保戰力有效提升以嚇阻敵人，避免敵軍誤判並危害台海區域和平穩定，非常重要的因素。國軍將善用每一分有限的資源，將戰力提升到最高點，確保整體國防安全，籲請國人共同支持國防預算。

另，有媒體報導稱顧立雄「認可」立委凍結後續艦18億元預算，國防部主計局歲計處處長辛宜聰少將強調，此傳言「並非事實」。他指出，國防部提出的潛艦國造需求為8艘，籲請支持立院外交及國防委員會主決議，首年20億餘元預算照列，國防部將嚴格把關，在原型艦通過海測之後始得動支。

辛宜聰強調，國防部立場始終未曾改變，期爭取預算全數通過，加速海上防衛戰力，籲請國人支持。

海軍副參謀長賀紘璿少將也指出，目前國造潛艦泊港測試皆按照相關進度及節點順利執行中，有關後續艦及預算編列，海軍會根基於國防部指導，在安全無虞的條件之下，各項測試都順利完成，才會動支相關預算。

此外，媒體提問民眾黨提案刪減3%軍備預算，會如何影響我國建軍？辛宜聰說明，國防部今年預算軍事裝備及設施科目項下總計編列1701億餘元，主要為新型戰車、魚叉飛彈、海岸防衛系統、無人機系統，以及油料、彈藥和零附件等開銷。此科目為國防部4760億餘元提升戰力重要的經費，希望立法院及國人能支持預算照列。

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