裝備AGM-114L「長弓地獄火」的濱海戰鬥艦 成反無人機的新選擇！

美國海軍去年實施了一項應急計劃，使「自由級」瀕海戰鬥艦「印第安納波利斯號」（如圖），裝上雷達導引的AGM-114L「長弓地獄火」飛彈，並使該艦能夠向無人機系統發射這些飛彈。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國海軍去年實施了一項應急計劃，使「自由級」瀕海戰鬥艦（LCS）裝備雷達導引的AGM-114L「長弓地獄火」飛彈，並使該艦能夠向無人機系統（UAS）發射這些飛彈；這直接回應了對胡塞無人機，對紅海及其周邊地區活動的美國軍艦，所構成威脅的擔憂。

軍聞網站《THE WARZONE》報導，自由級瀕海戰鬥艦上安裝新型反無人機武器的計畫，首次出現在本週稍早的海軍協會主要年度研討會上。「印第安納波利斯號」（USS Indianapolis, LCS-17）是第一艘獲得「長弓地獄火」反無人機升級的自由級瀕海戰鬥艦，它在去（2024）年秋天的中東行動過程中進行了升級；該艦也是第一艘獲得戰鬥行動絲帶的「自由級」或「獨立級」瀕海戰鬥艦。

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美國海軍海上系統司令部（Naval Sea Systems Command）表示，海軍於去年秋季時開始瀕海戰鬥艦的反無人機任務模組計畫，它升級了地對面飛彈模組（SSMM）的軟、硬體，以增強在艦艇上部署時的防禦能力。這種反無人航空系統（C-UAS）能力的快速部署，凸顯了SSMM飛彈模組在應對一系列包括來自地面、海面和空中威脅方面的靈活性。

美國海軍在自由級瀕海戰鬥艦上裝備SSMM飛彈系統，其主要核心是垂直發射單元，一次最多可裝載24枚的AGM-114L「長弓地獄火」飛彈。（圖片擷取自美國海軍海上系統司令部）

SSMM的主要核心是垂直發射單元，其一次最多可裝載24枚的AGM-114L「長弓地獄火」飛彈，由於該飛彈與許多其他「地獄火」家族不同，長弓地獄火採用雷達波導引而不是雷射導引，因此在瀕海戰鬥艦上，可透過艦載雷達將飛彈引導至目標，飛彈上的導引頭會自動鎖定並摧毀指定目標。

自由級瀕海戰鬥艦上的SSMM系統，在2019年時即已測試達到初始作戰能力（IOC）。不過，目前尚不清楚有關AGM-114L「長弓地獄火」從海面發射而不是空中發射時的射程是多少？據外界認為，長弓地獄火在空射模式下的最大射程約為8000至9000公尺，此數據可做為一項參考。

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