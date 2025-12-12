「海掃更」火藥招標案、台海周邊情勢 顧立雄12/15、12/17立院專報

圖為國軍今年漢光41號演習期間，首度於淡水面安裝並實際引爆的C4炸藥。國防部近日因炸藥原料採購一事遭立委炎上，國防部長顧立雄下周將出席外委會說明。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部日前公告C4炸藥原物料採購案決標，卻因得標廠商資格疑有適法性問題，在立委間掀起議論；此外，印太多國今年以來相繼穿越台海，紐國軍艦更在行駛期間遭共艦尾隨，引發周邊海、空安全疑慮的討論。為此，立法院外交及國防委員會下周將邀請國防部長顧立雄出席，針對上述議題進行專案報告，並備質詢。

立法院下周最新議程指出，外委會召委馬文君下周一（15日）將邀請顧立雄出席議會，以「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」為題進行專案報告，併請經濟部、行政院公共工程委員會官員列席，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

此外，外委會週三亦「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」專案報告，邀請顧立雄與國家安全局局長蔡明彥一同出席，並備質詢。

周一所安排議程，主要源自國防部本周三（10日）公告之「RDX海掃更乙項」採購決標案一事，由於該案得標廠商一間室內裝修公司、遭立委質疑有參與招標資格的適法性問題，成為此次議題討論的核心。

紐西蘭國防部日前揭露旗下海軍支援印太巡邏，意外揭露我國成功軍艦參與台海護航任務，引發熱議。（紐西蘭國防部Facebook）

至於週三議程，則基於國安局長蔡明彥日前透露今年以來穿越台海的外國軍艦，以及外媒揭露紐西蘭海軍軍艦月前穿越台海時遭共艦尾隨、模擬攻擊，引發區域安全疑慮一事，加上紐國國防部曝光我國成功軍艦參與台海護航任務，以及近日中共遼寧艦繞行日本沖繩海域、引發中日關係緊張等事件，考量印太地緣政治複雜性與當前區域情勢而安排之議會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法