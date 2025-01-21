籲支持國防應不分朝野 賴清德：國際社會希望台灣展現決心

賴清德總統前往東部地區，視導部隊春節戰備操演，並勗勉空軍第7聯隊。（記者田裕華攝）〔記者方瑋立／台東報導〕春節即將到來，總統賴清德今（21）日勗勉東部地區部隊時表示，政府會持續投注資源照顧國軍，做國軍最大的後盾，也盼朝野能持續合作，支持國防預算、支持全體國軍，在國際社會希望台灣展現決心時，台灣對國防力量的支持更應該不分朝野。

賴清德今日前往視察陸軍台東地區指揮部視導戰備訓練、海軍富岡雷達站敵情掌握及聽取志航基地空軍第七聯隊詳細解說F-16V、勇鷹高教機並勗勉各駐地官兵，同時在志航基地與官兵共進午餐。

賴清德總統前往東部地區，視導部隊春節戰備操演，並勗勉空軍第7聯隊。（記者田裕華攝）賴清德致詞表示，此行除瞭解國軍平時的戰訓本務，更重要的是要代表全體國人感謝國軍堅守崗位、守護國家安全。透過現地的觀察，對三軍官兵充滿信心，無論陸、海、空軍，都有一群人無時無刻，勤奮盡責地守護家園。

賴清德指出，前年底聯隊改編為第七戰術戰鬥機聯隊，即為接裝最新型F-16V戰鬥機。第44作戰隊及和第45作戰隊陸續成立，明年也會再成立第46作戰隊，第7聯隊將成為戍守東南空域的堅實戰力。

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賴清德總統前往東部地區，視導部隊春節戰備操演，並勗勉空軍第7聯隊。（記者田裕華攝）賴清德續指，中共從未放棄對台灣的野心，近年更強化灰色地帶侵擾，形成巨大挑戰。當前威權國家合流，更對國際秩序造成重大影響。台灣會致力維護區域的和平穩定，做世界民主、和平與繁榮的守護者，而國軍官兵正是守護和平、捍衛自由民主的重要角色，也是國家堅若磐石的戰力與希望。

賴清德強調，台灣不能把和平寄託在他人的善意上，面對瞬息萬變的威脅與挑戰，唯有仰賴自身實力的和平，才是真和平。政府會持續投注資源照顧國軍，也會採購與研發並行，強化國軍的戰備，做國軍最大的後盾。

賴清德總統前往東部地區，視導部隊春節戰備操演。（記者田裕華攝）賴清德呼籲，希望朝野能持續合作，支持國防預算、支持全體國軍。特別面對新國際情勢，在國際社會希望看到台灣展現決心的時候，對國防力量的支持，更應該不分朝野。

賴清德最後說，感謝全體國軍弟兄姊妹，在年節時期不間斷地守護國家，讓國人可以安心過年。不過，他也當場「下令」，所有在春節期間必須輪值的國軍弟兄姊妹，務必要在休息時候，打個電話恭賀家人朋友，特別是要跟爸媽拜年。賴清德總統前往東部地區，視導部隊春節戰備操演。（記者田裕華攝）

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