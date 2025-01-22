「銳鳶二」無人機有轉機！ 中科院核定「試研製」層級提升增效益

中科院研製的「銳鳶二型」無人機。（資料照，亞航提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍藉由「國防自主」政策籌獲多項軍備，中科院扮演起國造軍備產製火車頭，包括「銳鳶二型」無人機等已測試備便，只要軍種提出需求即可量產。相關人士說，中科院為了增加試研製效益，因此試研製工作已自原先的各所、中心提出，改為院級主管組成策略會集體決策，除了讓計畫更周延，也能盤點新科技能否跨單位廣泛運用。

近期傳出包括銳鳶二型無人機、騰雲無人機、海劍羚防空飛彈系統、陀螺儀、雷霆2000多管火箭系統增程彈與銳指專案皆喊停，主要與軍工產業成績單、產能支援美國軍火生產等因素有關，因此所做出的策略調整。不過，中科院人士說，相關訊息「純屬臆測」。

據透露，以「銳鳶二型」無人機為例，已完成作戰測評工作，也已完成缺失改善，但目前尚未納入軍種量產、採購之列，主要是預算考量，「只要軍種一點頭，就可以啟動量產」；相關人士表示，站在「國防自主」發展與落實，中科院抱持開放態度，「只要誰有能力，誰就來」。

請繼續往下閱讀...

該人士也說，中科院去年已改變各型裝備「試研製」的核定規範，原本是由各所、中心提出後由院部核定，現已經改為中科院一級主管組成策略會，由中科院院長主持，並召集各部會以委員會方式來檢視，主要原因有二，首先是可使計畫更加周延，其次，多單位審視更有助於新技術跨單位採用，擴增實際運用範疇。

中科院去年10月也透過新聞稿陳述，中科院策略會已聚焦4大領域、13項發展目標及41項技術項目，檢討技術備便程度，並結合國內外成熟技術，加速研發進度，確保成功公算，妥善利用有限研發經費，以達最大投資目標效益。

中科院研製的「銳鳶二型」無人機。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法