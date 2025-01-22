川普新局研討 學者：馬習會10周年恐再辦成習訴求平台

川普20日回鍋白宮，國策院今日因應時事舉辦「川普新政與2025國際變局」座談會。學者表示，美中「大兩岸」關係，仍將維持鬥而不破，中方會與美國明確底線；北京在「小兩岸」關係上則續維威逼利誘兩手策略，而適逢「馬習會」10周年，今年可能自行舉辦，成習對台政策訴求平台。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕川普20日回鍋白宮，國策院今日因應時事舉辦「川普新政與2025國際變局」座談會。學者表示，美中「大兩岸」關係，仍將維持鬥而不破，中方會與美國明確底線；北京在「小兩岸」關係上則續維持威逼利誘兩手策略，而適逢「馬習會」10周年，今年可能自行舉辦，成習對台政策訴求平台。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，今年兩岸關係最重要變數，是美中是否仍能透過對話管控分歧；其次則是美台關係能否維持良好互信，以及川普是否會刻意打台灣籌碼，由於按趨勢，美國可能成為台灣最大貿易順差，晶片是否將加徵關稅?川普是否會簽屬美台租稅協議?以及我國防預算占GDP比例不足要求等都將考驗互信關係。

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張五岳評估，北京對美最高原則仍將秉持鬥而不破，以時間換空間全力爭取更長戰略機遇期以突破貿易科技與戰略封鎖。目前從17日川習電話對談來看可，美中仍可望維持高層對話，北京對美的戰略目標則是積極「爭取和」、「準備談」、「做好鬥」的三部曲。在川普上台後，中共對台政策必然首重與美國明確底線、避免誤判、防範意外。

張五岳說，在美中相互磨合的新的一年中，台海議題雖有增添風險變數，但只要「美中持續對話不失控」、「美台互信良好無意外」，則2025年台海兩岸雖有挑戰但總體風險應屬可控，但兩岸雙方恐仍難以建立政治互信與恢復對話協商。

至於兩岸關係，張五岳認為，北京對台政策仍將採兩手策略，雖必然會展現強硬的一手策略，但也有可能進一步開放福建、上海以外地區的大陸居民赴台團隊遊。另2025年是抗戰勝利暨台灣光復80周年，更是2015年新加坡「馬習會」10周年，今年舉行「馬習三會」自屬可能，屆時習近平亦將宣示中共對台政策重要訴求。

台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，川普堅信實力與靈活外交結合的重要性，其政策藍圖將美國的經濟重點鎖定在3大核心產業，即能源產業、高端與重型製造業，以及人工智慧（AI）。美國將在這3大產業全面展開與中國的競爭，這不僅是策略應對，更是為美國內部繁榮與全球領導力重新奠基的重要一步。

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