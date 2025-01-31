美軍新利器！足球大小自殺無人機 顛覆特種作戰

美國國防新創公司XDOWN公布最新戰術無人機系統「P.S.殺手」（PSK）。（圖擷取自XDOWN）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Defence Blog》報導，美國國防新創公司XDOWN近期公布最新戰術無人機系統「P.S.殺手」（PSK）。這款僅美式足球大小的可拋式自殺無人機，專為特種部隊與反恐任務設計，具備「投擲即啟動」的快速部署特性，號稱能在2秒內完成發射程序，猶如美式足球員傳球般直覺操作。

這款美式足球大小的可拋式自殺無人機，專為特種部隊與反恐任務設計，具備「投擲即啟動」特性，可在2秒內完成發射，如美式足球傳球般直覺操作。（圖擷取自XDOW）

根據公司公開資料，PSK無人機最大航程逾64公里，最高時速達250公里節，搭載先進蜂群協作系統。其設計理念強調3大優勢：輕量化機體（含彈頭重量未公開）、都市環境精準打擊能力，以及最小化附帶損害的作戰效益。XDOWN技術總監巴蘭（Alexander Balan）提供的展示照片顯示，這款無人機採用多旋翼設計，機體表面具備低可觀測性塗裝。

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軍方消息人士透露，這款戰術無人機主要應用於2大場景：特種部隊執行高價值目標（High-Value Target, HVT）斬首行動時，可透過多機協同作戰突破防禦體系；在反恐任務中，則能精確打擊藏身民用建築的目標，相較傳統空襲手段，可將平民誤傷風險降低60%以上。值得注意的是，PSK採用模組化設計，能依據任務需求更換不同偵察與戰鬥部組件。

軍事分析師霍爾特（James Holt）指出，此類微型自殺無人機的出現，標誌著不對稱作戰模式的技術轉型。其發展背景與近年烏克蘭戰場上廣泛使用的商用改裝無人機有技術沿革，但PSK在軍規加密通訊與抗干擾能力方面有顯著提升。

目前XDOWN尚未公布具體量產時程與採購單價，但已獲得美國國防部「戰術技術實驗室」（Tactical Technology Office, TTO）的研發資金挹注。五角大廈2025年度「致命性微型無人機系統」預算文件顯示，相關領域投資額較去年增長37%，反映現代戰爭對精準打擊裝備的迫切需求。

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