M113重新復活 南韓為泰國開發現代化K200裝甲車

圖為南韓仍在使用、以M113裝甲車行改進的K200裝甲車。（圖片取自X@aag_th）〔記者吳哲宇／綜合報導〕南韓軍工產業近年蓬勃發展，並出口許多新式武器到其他國家，而近期泰國與南韓也達成一項武器技術出口合約，不過，這個合約與新式武器無關，而是協請南韓為泰國開發現代化等級的K200裝甲車。

軍聞網站「GBP Aerospace & Defence」報導，南韓韓華公司已與泰國國防技術學院（DTI）和Chaiseri公司，達成開發K200步兵戰車（IFV）的協議，以滿足泰國皇家陸軍需求。



K200為南韓自製裝甲車，它以美國M113裝甲車（AIFV）為基礎，並逐步取代M113，其原先裝設12.7公厘或7.62公厘機槍用於自衛、步兵支援，後來該車輛進一步發展配備砲塔式30公厘鏈砲，或者20公厘加特林機砲等衍伸型。

標準K200型裝甲車重約13噸，長5.5公尺，寬2.85公尺，高2.5公尺，具備兩棲能力，利用車輛兩側的充氣漂浮裝置渡河；K200由350馬力柴油引擎驅動，在柏油路上行駛的最高時度為70公里，水中最高時速為6公里，續航里程為480公里。

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南韓K200裝甲車在生產了2383輛各式車款後，2006年停止生產，除南韓之外，僅有馬來西亞使用111輛同型車。

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