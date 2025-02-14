另類「韓流」席捲全球！ 軍火大廠「韓華」曝去年營利海賺190％

韓華航太於10日宣布，其2024年獲得11.24兆韓元的營業額創歷史新高，成為第一家銷售額突破10兆韓元大關的本土防務公司，營業利潤相較2023年也大增190.2%。圖為其產品K9自走砲。（圖片擷取自韓國陸軍臉書）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕「韓流席捲！」韓國國產武器近年大力推銷海外，並獲得了不錯的成績。其中韓國軍工綜合大廠韓華集團旗下的「韓華航太」（Aerospace & Mechatronics）專門負責各式陸、空等國防裝備研製，該公司近日也宣布，其去（2024）年銷售額達到了歷史最高的11.24兆韓元（約77億美元、2585億新台幣），營業利潤相較2023年也大增190.2%。



據軍聞網站《Defence News》報導，韓華航太於10日宣布，其2024年獲得11.24兆韓元的營業額創歷史新高，成為第一家銷售額突破10兆韓元大關的韓國本土防務公司，這凸顯了韓華防務在國內和國際市場的快速成長。公司分析，這項成就歸功於其旗艦產品「K9自走砲」和「Chunmoo多管火箭發射系統」的高需求。

請繼續往下閱讀...

報導引述該公司最新的監管文件顯示，其比較2023年及2024年漲幅，營業利潤年增190.2%，達到1.72兆韓元；同時，淨利達到2.54兆韓元，相比2023年成長160.5%；銷售額也較2023年大幅成長約42.5%。

這是韓華航太公司史上，年度出口額首次超過國內銷售額，象徵其已成長為具有全球競爭力的軍工企業；透過與歐洲、亞洲的合作夥伴達成重大防務交易，特別是波蘭，該公司的國際影響力明顯大增。產業分析師也認為，韓華航太公司的成長反映韓國在國際武器貿易中日益突出的地位，韓國已漸成為世界最大的國防武器出口國之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法