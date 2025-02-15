勇鷹墜海前「砰」巨響！民眾目睹降落傘墜落 飛官海上曾短暫昏迷

獲救飛官林瑋在台東馬偕意識清楚。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東空軍志航基地一架勇鷹高教機今早在台東縣東河鄉興昌外海墜海前，有民眾聲稱聽到「砰」的巨響後，看見外海有降落傘墜落。台東馬偕醫院表示，飛官林瑋在墜海後，曾短暫昏迷，但目前意識清楚。

志航基地勇鷹高教機今早進行例行性訓練，多架戰機從基地起飛後，北向往外海上空飛行，不斷在台東上空發生巨大聲音，多數台東人習以為常，但在今早8點多，在台東體育場運動的民眾聽到一架戰機原本的噪音突然平息，跟平常要降落基地前的巨大音響不一樣，感覺怪怪的，但無法確認這是即將失事的戰機，或是僚機。

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另外，有民眾說，今早8點39分左右在住家聽見「砰」一聲異常聲音，跟平常戰鬥機飛行的聲音不同，跑去頂樓，隨即看見外海有降落傘掉落，立即打電話報警，十幾分鐘就看到直升機到現場救援。

台東馬偕醫院表示，墜海人員為34歲林姓男子，於9點39送至醫院急診，目前意識清醒，於海上有短暫意識昏迷、嗆水、輕微失溫等狀況，待入院進一步觀察。

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