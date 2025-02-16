漢光41號實兵演習日程加倍 M1A2T戰車、快奇艇有望初登板

中科院以無人遙控靶船（圖）為基礎研製「快奇」攻擊型無人艇，最快可望於今年夏季漢光實兵演習期間，有相關能量展示。（取自中科院網站）

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中科院快奇攻擊無人艇要公開比武！ 6月廣邀民間廠商產品一同驗測

國軍「漢光41號」實兵演習將打10天9夜 比往年整整多了一倍

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部年度重大演訓「漢光41號」實兵演習將於今年夏季登場，國軍為完整驗證防衛作戰能量，今年度演習將長達10天9夜，較往年5天4夜增加一倍。據了解，包括去年運抵我國的M1A2T戰車、中科院正在研製的「快奇」攻擊型無人艇，都有機會在這場演習「初登板」。不過，相關人士強調，軍備籌獲與訓練都依序進行，不會為了搶先曝光而急就章。

國防部「漢光演習」為年度最重要的演訓，多半於每年春季實施兵推，夏季進行實兵演訓，尤其實兵演訓部分，將驗證戰力保存、整體防空、聯合截擊與反封鎖作戰能力、聯合國土防衛作戰韌性、全社會防衛體系等課目，並著重於跨軍、兵種的「實時、實地、實裝」的實兵演訓。

根據國軍規畫，今年度「漢光41號」實兵演習比起往年的5天4夜，將加倍為10天9夜，除了磨練常備部隊面對軍事與灰色地帶威脅的應處能力，也將完整驗證陸軍206旅的後備動員編成，投入實戰訓練。

國防部首批M1A2T戰車去年底運至台灣，並以今年下半年開始戰備為目標。（資料照，國防部提供）至於投入這次演訓的新型裝備，知情人士表示，陸軍去年底獲得的38輛M1A2T戰車，現正進行換裝訓練，並以今年下半年可執行戰備為目標，若可進行戰備的時程與漢光演習相符，不排除加入操演序列。

另外，由中科院研製的「快奇」攻擊型無人艇，今年6月將與民間具有相關能力的廠商產品，一同於海上測試比較性能，盼能汲取各方所長制定最高規格，滿足軍種任務所需。而在今年夏季的漢光實兵演習之中，預料將有「能量展示」，但相關人士不願多透露具體細節。

知情人士強調，國軍的軍備籌獲、接裝訓練皆依期程循序漸進，並以具備成熟戰力為主要考量，不會為了搶先曝光而趕進度。

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