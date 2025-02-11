中科院快奇攻擊無人艇要公開比武！ 6月廣邀民間廠商產品一同驗測

中科院預計今年6月廣邀民間廠商，與「快奇」攻擊無人艇一同「比武」。圖為中科院的無人靶船。（資料照，取自中科院網站）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍持續建構不對稱戰力，因此委由中科院以「快奇專案」名義研製自殺攻擊型無人艇，最快明年量產。為使研發成果最大化，中科院日前貼出邀商公告，邀請國內廠商同類型產品與中科院「快奇」艇，今年6月一同於海上測試。知情人士說，「快奇」案要「開大門走大路」，盼能汲取各方所長，制定最高規格，滿足軍種任務所需。

考量無人載具蓬勃發展，以及烏克蘭在對抗俄羅斯入侵時，靈活運用自殺無人艇、反艦飛彈得宜，因此獵殺俄羅斯中、大型水面艦的實例，中科院去年、今年啟動代號「快奇專案」的科研案，研發裝載炸藥、可遠端導控遂行自殺攻擊的無人艇，計畫今年底前完成作戰測評，若軍種提出採購需求，最快明年可啟動量產工作。據了解，陸軍可能採購「快奇」艇，採購數量可能達200艘以上。

民間廠商也投入無人艇的籌獲、研製行列，圖為中信造船去年發表的無人船（資料照）除了中科院之外，民間廠商也紛紛推出水面無人載具，為使攻擊型無人艇擁有最佳規格，中科院於日前發布邀商公告向國內廠商招手，邀請具有同類型產品的廠商，今年6月在宜蘭蘇澳外海，與「快奇」艇一同進行測試，這項測試結果也將成為量產版攻擊型無人艇的重要依據。

對於舉辦這項「公開比武」的原由，知情人士今天表示，對於我國而言，攻擊型無人艇尚無標準規格可以參照，只能比對美國、烏克蘭的案例，但台海作戰環境與烏克蘭的黑海截然不同；另外，我國僅有國防部、中科院等公家單位能申請管制海域，進行有危險性的船舶測試，因此也盼藉此機會協助民間廠商檢驗自家產品。

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該人士說，中科院與民間廠商的產品各有強項，這次測試將驗證遙導控、任務酬載、海上性能表現等9項，測試結果將成後續研製、量產的主要依據，中科院也計畫與民間廠商合作，為有意建案採購的軍種，做出最高規格的產品。該人士說，「快奇專案」不是中科院說得算，因此必須「開大門走大路」，並且要讓軍種知道確切的技術與科研能量。

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