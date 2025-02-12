國軍「漢光41號」實兵演習將打10天9夜 比往年整整多了一倍

澎防部戰車部隊於去年「漢光40號」實兵演習期間，進行實彈射擊操演。（資料照，澎防部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部年度重大演訓「漢光41號」演習預計於今年春季、夏季登場，考量敵情威脅遽增，高層人士透露，國軍初步規畫，今年夏季的「漢光41號」實兵演習將達10天9夜，比起往年的5天4夜增加了整整一倍，除了磨練常備部隊面對軍事與灰色地帶威脅的應處能力，也將動員編成一整個後備旅，投入實戰訓練。

檢視國軍歷年漢光演習紀錄，國軍多選在3月底至5月間視情況，實施電腦兵推或圖上兵推，大多以5天4夜、24小時不間斷為原則。不過，國防部去年將「漢光40號」演習兵推延長為8天7夜，藉此驗證國軍對敵灰色地帶手段應處、「平戰轉換」等多種想定。

隨後，國軍於每年夏季舉辦漢光實兵演習，多以5天4夜為原則排定，且近年逐漸趨於實戰化。以去年度「漢光40號」演習為例，雖然將施行多年、由一批官兵扮演「假想敵」的對抗演練模式取消，但國軍特別要求官兵訓練須秉持「實時、實地、實兵、實裝」原則，並採「不劇透」方式隨機下達各種狀況。另外，去年度漢光演習強調「夜戰」重要性，因此也排定許多夜間甚至跨夜課目，磨練官兵隨時作戰的能力。

請繼續往下閱讀...

漢光40號演習期間，總統賴清德23日視察空軍第五聯隊操演傷患檢傷、分類及後送作業，國防部長顧立雄陪同。（資料照，記者塗建榮攝）不過，考量當前敵情威脅，以及去年漢光實兵演習遭遇颱風攪局，操演兵力即轉為救災兵力等綜合因素，國軍初步規劃，今年度「漢光41號」實兵演習的操演時間將翻倍。高層人士表示，今年度漢光演習將改採10天9夜方式進行，確切課目則待日後公布。

據了解，政府檢視烏俄戰爭等實際案例後，今年會格外重視後備動員及軍、民合作等項目，例如，國軍將動員編成一整個後備旅，投入漢光實兵演習，光是一個旅的總動員人數，就可能達2400人至3000人；另外，去年因颱風影響，而未能驗證的境外物資輸入、通訊斷聯後修復、中樞衛戍作戰等，可能再度排入今年度漢光演習實兵課目。「漢光40號」實兵演習期間，第四作戰區步兵第203旅步2營步1連83位教召員，在台南市將軍國小精神動員。（資料照，記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法