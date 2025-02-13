首辦14天教召、接訓復徵一年兵都有它 漢光41號將驗證206全旅後備動員

圖為2022年首梯新制14天教召部隊，隸屬陸軍步兵206旅步3營。（中華民國陸軍官方Facebook）

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〔記者陳治程／台北報導〕共軍威脅遽增，國軍正持續調整「漢光演習」等演訓的實施方式，繼去（2024）年的漢光40號演習首以「無劇本」進行實兵驗證後；日前更傳出今年漢光將動員整支旅級後備部隊參演；對此，國防部表示，陸軍步兵206旅將於漢光41號演習期間，驗證「全旅擴編動員」，這也是軍方實施後備戰力改革以來，首次召集旅級後備部隊加入演訓。

國防部昨（12）日於例行記者會上證實，今（2025）年度漢光41號演習將由陸軍步兵206旅實施「全旅擴編動員」驗證，實際演習課目、驗證重點尚在規劃中；作計室聯合作戰計畫處副處長蘇統偉上校指出，國軍漢光41號的實際演習期程，會由國防部依作戰計畫驗證來檢討；此外，今年演習將循例納入民物力動員、軍民整合等支援工作，在實兵演練中一併驗證。

作計室聯合作戰計畫處副處長蘇統偉上校指出，國軍漢光41號的實際演習期程，會由國防部依作戰計畫驗證來檢討；此外，今年演習將循例納入民物力動員、軍民整合等支援工作，在實兵演練中一併驗證。

（本報資料照，記者羅沛德攝）

國軍往年的漢光實兵演習，多以5天4夜為原則排定；有高層人士透露，考量當前敵情威脅，以及去年漢光40號演習遭遇颱風攪局，操演兵力就地轉入救災任務等綜合因素，國軍現初步規劃將「漢光41號」演習的操演時間調整為10天9夜，較往年期程整整多出一倍。

現行陸軍步兵守備旅的主要編制為「五步、一砲」，也就是五個步兵營、一個砲兵營，步兵營底下則轄有五個連，包含一支戰鬥支援連和火力連；軍方人士說，戰鬥支援連相當於以往的營部連、勤務連，主要擔負運輸、補給、行政等後勤工作，火力連則如其名，因應任務定位差異，編制武器也會有相對應的調整。

圖為去（2024）年於步兵206旅率先入伍，接收八周入伍訓練的陸軍義務役2226梯役男。（本報資料照，記者羅沛德攝）

回顧國防部近5年後備政策，舉凡2022年首辦新制14天教召、去（2024）年復徵首梯、2226梯一年期義務役接訓，步兵206旅都配合年度流路，在「試水溫」時就投入新制施行；今年漢光演習更將驗證全旅後備動員，這也將是軍方實施後備改革後的一次重要「驗收」。

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