政府遷台後首度 漢光41號演習將驗證「一整個」後備旅動員編成

國防部將於今年「漢光41號」演習期間，擇定一個後備旅進行旅級動員編成工作。圖為桃園市後備旅後備軍人打靶情形。（資料照）

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18個縣市後備旅編成 國軍後備部大招270名「後備戰士」充實基幹

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍因應敵情威脅遽增，近年不斷強化「漢光演習」等實兵演訓強度，據了解，國防部評估「提升後備戰力專案」已推動將近5年，不僅復編的步兵守備旅戰力已到位，全台18個縣市後備旅亦已編成，因此，國軍計畫於今年「漢光41號」演習期間，擇定其中一個後備旅，進行全旅動員編成，讓訓練更趨於「實戰化」。

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國防部考量中共敵情威脅遽增，我國的後備戰力須顯著提升才能肆應變局，前國防部長嚴德發任內於2020年下半年啟動「提升後備戰力專案」，開啟我國後備戰力改革第一步，此案將後備甲種旅（現稱守備旅）的數量自7個增至12個，並在原僅5至7天的舊制教召基礎上，規劃14天的「新制教召」；考量「少子化」等綜合因素後，前總統蔡英文於2022年底宣布恢復徵集一年義務役男，並以2005年次以後男子為徵集對象。

國軍的「提升後備戰力專案」推動迄今將近5年，陸軍已完成117旅、109旅、101旅、137旅、249旅等5個步兵旅復編工作，平時負責新兵訓練與召訓，戰時則負責守備任務；另據透露，全台18個縣市後備指揮部已於去年底、今年初全數編成，平時負責14天教召訓練，戰時則肩負地區守備，並與友軍協同進行關鍵基礎設施防護等工作。

國防部將於今年「漢光41號」演習期間，擇定一個後備旅進行旅級動員編成工作。（資料照）另據了解，為擴大驗證後備動員成效，國防部確定於今年度「漢光41號」演習，擇定一個後備旅進行旅級動員編成。相關人士說，國軍以往配合「漢光演習」的後備動員，多以連、營級為主，單位的兵力規模約落在100至500人間，但旅級單位的規模更大，動員兵力總數將達2400人至3000人左右，這也是政府遷台後，首度進行後備旅的動員編成。至於國軍將擇定後備部後備旅還是陸軍守備旅驗證？相關人士則未透露額外訊息。

編配陸軍2年多 後備指揮部再回歸全動署管轄





值得注意的是，國軍12個守備旅屬於陸軍司令部、海軍陸戰隊直屬單位，而下轄18個縣市後備旅的後備指揮部，原本隸屬於國防部全民防衛動員署，但考量後備部隊以地面作戰為主要任務，因此曾於2022年編配給陸軍司令部，由陸軍協助各項業務整備工作，但經過2年多的驗證，後備指揮部已於本月1日起再度回歸全動署管轄。

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