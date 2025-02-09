18個縣市後備旅編成 國軍後備部大招270名「後備戰士」充實基幹

國軍18個縣市後備旅今年計畫招募270名「後備戰士」，充實縣市後備旅戰力。圖為參與漢光演習的後備軍人。（資料照）

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政府遷台後首度 漢光41號演習將驗證「一整個」後備旅動員編成

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍將於今年「漢光41號」演習期間，驗證一個旅的後備部隊動員編成工作，另也持續擴充縣市後備旅基礎幹部人數。據透露，18個縣市後備旅基幹皆已達到100餘人的第一階段目標，並持續朝第二階段、約200至300人間努力；另為多方獲得人力支援，後備指揮部今年計畫招募270名「後備戰士」，充實縣市後備旅戰力。

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本月起重新編配至國防部全民防衛動員署的後備指揮部，下轄18個縣市後備旅皆已於去年底、今年初編成，平時主要負責教召訓練，戰時則投入地區守備作戰、關鍵基礎設施防護任務，各個旅的基礎幹部人數皆已達100餘人水準，並以每個旅具備近千人的基幹為最終目標。相關人士說，在每個縣市後備旅達到第一階段人力目標後，將朝第二階段邁進，也就是每個旅級單位，皆有200至300名基幹。

為多方充實縣市後備旅戰力，根據國防部發布的今年度「後備戰士實施作法」規範顯示，國防部海軍、空軍、資通電軍與後備指揮部今年一共計畫招募305名後備戰士，其中後備指揮部就計畫招募270人，軍官的階級介於少校至中尉，士官則是介於士官長至中士，專長含括迫砲、機槍、機步、運輸、補給等10種，供18個縣市後備旅所用。

參與教召的後備軍人。（資料照）根據規劃，國防部的「後備戰士」招募對象為體格、考績與品德皆合格的後備官兵，以每月入營2天、每年參與重大演訓為原則，因此全年應在營29天以上，在營時間為8點入營、17點離營，並配合部隊任務與演訓留宿，後備戰士依照退伍階級、俸級的月領總額換算日薪，享有軍人的權益與薪資待遇，但由於具備軍人身分，也得遵從限制與義務。

值得注意的是，後備戰士在服役契約期間，不得進入或在中國、香港與澳門轉機，若出國也得依規定提前申請，即使契約終止後，也須「國家機密保護法」等接受出國、出境與赴中管制事宜。

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