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為什麼縣市後備旅操作迫擊砲而非直射火砲？ 這跟任務賦予有關

2025/02/10 16:36

隸屬於後備指揮部的18個縣市後備旅，其最大口徑火砲為120公厘迫擊砲。圖為操作該型砲的後備軍人。（取自陸軍臉書）隸屬於後備指揮部的18個縣市後備旅，其最大口徑火砲為120公厘迫擊砲。圖為操作該型砲的後備軍人。（取自陸軍臉書）

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕重新回歸編配於國防部全動署的後備指揮部，全國18個縣市後備旅已於近期全數編成，不過，相較於隸屬陸軍的步兵守備旅砲兵營，可操作屬於直射火砲的105公厘榴彈砲，縣市後備旅官兵僅操作120公厘迫擊砲用於火力支援。知情人士說，這是考量縣市後備旅多從事城鎮作戰，曲射火砲與部隊作戰想定、作戰環境相符所致。

後備指揮部自今年2月起再度回歸全動署編制之下，其所屬18個縣市後備旅，與隸屬陸軍司令部的步兵守備旅常被相提並論。這二類型單位皆須負責後備軍人召訓工作，但包括109旅、117旅等陸軍步兵守備旅，還須負責新兵訓練工作；縣市後備旅除了召訓、作戰時期，平時僅有基幹維持部隊運作。據透露，各個縣市後備旅的基幹人數，皆已達170人以上，後續將朝將近300人的第二階段目標邁進，盼未來能達成將近1千人的最終目標。

隸屬於後備指揮部的18個縣市後備旅，其最大口徑火砲為120公厘迫擊砲。圖為操作該型砲的陸軍官兵。（取自陸軍臉書）隸屬於後備指揮部的18個縣市後備旅，其最大口徑火砲為120公厘迫擊砲。圖為操作該型砲的陸軍官兵。（取自陸軍臉書）雖然縣市後備旅與守備旅皆下轄火砲單位，但縣市後備旅採用的最大口徑火砲，為120公厘迫擊砲，並沒有直射火砲；守備旅的砲兵營除操作81公厘、120公厘迫擊砲等曲射火砲之外，還可以操作105公厘榴彈砲。

知情人士表示，這是考量各部隊的作戰想定、作戰環境、任務賦予差異所致，雖然105公厘榴彈砲射程可達10公里左右，看似比射程約6公里的120公厘迫擊砲更具威力，不過，戰時在縣市守備旅服役的官兵，主要負責城鎮作戰、關鍵基礎設施防護等任務，不見得要遠距打擊敵人。另外，迫擊砲的曲射火力，也有利於在城鎮間發揚殲敵。隸屬陸軍的步兵守備旅砲兵營可操作105公厘榴彈砲。圖為花防部混砲營操作105公厘榴彈砲情形。（資料照）隸屬陸軍的步兵守備旅砲兵營可操作105公厘榴彈砲。圖為花防部混砲營操作105公厘榴彈砲情形。（資料照）

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