曾在中共2022年軍演時巡弋我東部 美兩棲突擊艦的黎波里號進駐日本

美國海軍「美利堅級」兩棲突擊艦「的黎波里號」（LHA-7）。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍宣布，美利堅級兩棲突擊艦「的黎波里號」（LHA-7），近期配合輪調進駐日本佐世保，接替將返美的同級艦「美利堅號」（LHA-6）。該艦曾在前美國眾議院議長裴洛西2022年訪台、中共解放軍隨後進行圍台軍演期間，隨雷根號航艦在我東部外海巡弋，此次駐紮日本，也將延續美軍在印太的快速反應戰力，維持東北亞及印太地區局勢穩定。

美國海軍13日透過新聞稿表示，現駐佐世保、隸屬太平洋艦隊的「美利堅號」兩棲突擊艦，近期將與駐加州聖地亞哥的同級二號艦「的黎波里號」互調，由後者在日本展開新一輪前進部署；此次輪調不只實踐美方對日本的防衛承諾，後續也將承繼「美利堅號」的任務定位，在所屬的「兩棲待命支隊」（Amphibious Ready Group, ARG）中發揮先進戰力。

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圖為美軍「美利堅號」、「的黎波里號」2艘兩棲突擊艦，2022年9月在東海聯合演訓情形。（美國海軍太平洋艦隊官網）

「的黎波里號」為美軍美利堅級（America-class）兩棲突擊艦二號艦、2020年7月成軍服役，與前輩「美利堅號」同屬首批次（Flight 0）構型。該級艦標準排水量4萬5千噸，除了搭載垂直起降的F-35B匿蹤戰機，亦可搭載MV-22B旋翼運輸機、MH-60S反潛直升機等飛行器；但這2艘軍艦均不具備可容納登陸艇的「井圍甲板」（well-dock），而是專注投射空中兵力，直到後續批次艦（Flight 1）起，才納入井圍甲板設計。

的黎波里號曾在2022年首度部署印太7個月，當時載有十餘架F-35B戰機，並投入當年度「勇敢之盾」（Valiant Shield）、「高貴融合」（Noble Fusion）演習，後隨尼米茲級航艦「雷根號」（CVN-76）赴南海巡弋，同年11月底返回聖地亞哥的駐地。

「的黎波里號」曾在2022年部署印太7個月，並參與多場演習，期間也經歷前美國眾院議長裴洛西訪台，共軍發布圍台軍演的緊張時刻。圖為該艦（中）2022年6月與雷根號、林肯號航艦共同參與「勇敢之盾」演習情形。（美軍DVIDS網站）

值得一提的是，《路透》當年8月曾報導，由於前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台觸怒北京當局，促使共軍在裴洛西離台後，發動整整9天的「圍台演習」，當時雷根號航艦打擊群在南海巡弋，並接近我國東部外海，「的黎波里號」正好也在其中。這篇報導寫道，儘管那次航行是例行部署，但時機敏感，因此也不排除應對突發事件的可能性。

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