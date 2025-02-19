美軍撤離沖繩進度嚴重落後 折射美中戰略角力

2016年6月19日，日本沖繩縣舉辦名為「縣民大會」的抗議活動，群眾高舉「憤怒已超越界限」標語，要求美軍基地和陸戰隊員撤出沖繩。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》18日報導，美軍撤離日本沖繩的計畫進度嚴重落後，首批105名陸戰隊員才剛轉調關島，距離原定9,000人的撤離目標仍相去甚遠。這項延宕近20年的撤軍協議，反映了美日在地方民意與區域安全之間的戰略平衡。

撤軍計畫源於1995年一起震驚日本的性侵案：三名美軍士兵性侵一名沖繩女學生，引發大規模抗議。迫於民意壓力，美日雙方於1996年達成協議，承諾5至7年內縮減沖繩美軍規模。但事隔近30年，計畫仍進展緩慢，沖繩新建的替代基地至少要到2036年才能啟用。

請繼續往下閱讀...

「12年來只撤離了100名士兵」，曾主導2013年美日協商的前美國防部東亞事務主任江史東（Christopher B. Johnstone）表示，「雙方都知道進度停滯，但都缺乏改變現狀的意願。」

關鍵轉折在於區域情勢丕變。中國軍事實力快速提升，北韓也已具備核武能力，使得沖繩的戰略地位更形重要。這個位於第一島鏈核心的島嶼，不僅扼守台海，更是美軍在西太平洋的重要前進基地。日本防衛省上週偵測到4艘中國軍艦在沖繩海域航行，凸顯區域情勢緊張。

為維持戰略縱深，美軍計畫將部分兵力移防關島。但軍事專家指出，一旦區域爆發衝突，駐關島的部隊要重返前線，將面臨中國反介入/區域拒止（A2/AD）能力的嚴峻挑戰。「日本現在處於武器交戰區」，曾指揮沖繩美國陸戰隊的退役中將格雷格森（Wallace Gregson）警告，「我們需要重新思考2025年的戰略需求。」

然而，美軍基地長期為沖繩帶來治安、噪音等問題，去年就發生4起性侵案件。沖繩縣知事玉城丹尼指出：「基地存在對沖繩人民造成過度負擔，這是結構性的歧視。」值得注意的是，年輕世代對美軍基地的態度已有轉變，他們更關注基地帶來的就業機會，當地最近的市長選舉也都由親美的保守派候選人勝出。

為求平衡，日本每年投入15億美元進行基地重整。在沖繩南部的福斯特營區，正展開大規模建設，計畫集中安置美軍，以便關閉其他基地。另外，日本也斥資28億美元在關島興建布萊茲營區，預計收容一半撤離的美軍。日本首相石破茂表示，未來可能以自衛隊或日美聯合基地，填補美軍撤離後的防衛空缺。

美國陸戰隊員在沖繩進行訓練。（圖取自美軍DIVDS網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法