白宮大吵後......美官員爆料：川普下令暫停對烏克蘭軍援

傳美國總統川普下令暫停軍援烏克蘭。（法新社）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基當眾在白宮爆發口角後，有國防官員爆料，川普將下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助，直到他確定澤倫斯基表現出對和平的真誠承諾為止。

據《華爾街日報》報導，不願透露姓名的高級官員表示，美國總統川普已指示暫停軍援烏克蘭，凍結所有尚未送達烏克蘭的軍事裝備；官員稱，目前不在烏克蘭的所有美國軍事裝備都將暫停輸送，包括正透過飛機或船隻運輸的武器，以及存放於波蘭轉運區域的物資。

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目前尚不清楚川普下達的暫停命令將對援助規模產生多大影響，川普今在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文痛批澤倫斯基：「一旦得到美國的支持，這個傢伙就不希望有和平。」

川普稱澤倫斯基所謂的「烏俄衝突可能還會持續一段時間」言論相當糟糕，美國「不會忍受多久」。目前美國務院對於停止軍援烏克蘭消息拒絕回應。

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