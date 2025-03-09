美軍測試新型「梭魚」巡弋飛彈 模組化設計引領空戰新趨勢

因應未來空戰，美軍測試「梭魚-500」（Barracuda-500）巡弋飛彈（見圖），強調成本效益與模組化設計。（圖取自Anduril Industries官網）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍正積極測試由Anduril Industries研發的「梭魚-500」（Barracuda-500）自主式巡弋飛彈。這款飛彈以模組化設計為核心特色，猶如「樂高積木」般易於拆解與組裝，不僅大幅降低成本，還能快速升級與維護。

軍聞網站《Defence Blog》報導，美國空軍已將「梭魚-500」飛彈，選為企業測試載具（ETV）原型計畫的重點項目，此案目的為開發一種經濟實惠、可大量生產的自主空中載具（AAV），因應未來空戰需求。「梭魚-500」並非單純的飛彈或無人機，而是兩者的結合體，並以AAV的身份整合了這些功能。具體來說，它是一款具備無人機自主飛行能力與飛彈打擊功能的巡弋飛彈。

在參與ETV計畫的短短7個月內，Anduril改進了「梭魚-500」飛彈的設計，並完成飛行測試。2024年9月，飛彈從貨板式發射系統垂直發射，自主飛行超過30分鐘，並透過GPS精準命中目標，展現其遠程打擊與自主導航能力。

請繼續往下閱讀...

此次測試模擬未來作戰場景，驗證飛彈的關鍵性能，為後續量產奠定基礎。美國空軍軍備處指出，這款飛彈的模組化設計與低成本特性，滿足了當前對可大量部署武器的需求。未來數月，Anduril將進行更多測試，展示其協同自主功能，包括多枚同時發射、系統間通訊，以及在複雜環境中執行任務的能力，計畫預計於2026年實現量產，屆時將大幅提升美軍的空戰靈活性。Anduril的「梭魚」（Barracuda）巡弋飛彈可以從各種飛機上發射，具體取決於飛彈的尺寸。圖為一枚Barracuda-100 飛彈正被裝載到一架AH-1Z「蝰蛇」直升機上。（圖取自Anduril Industries官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法