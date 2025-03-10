楓葉國海防振作了 加拿大正式簽約採購前3艘「河流級」驅逐艦

圖為加拿大皇家海軍「河流級」神盾驅逐艦建成後的電腦示意圖。（加拿大政府官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕加拿大國防部日前宣布，現已與歐文造船公司（Irvine Shipbuilding Industries, ISI）正式簽署「河流級」（River-class）神盾驅逐艦建造合約，預計從今（2025）年夏季起，投入逾220億元加幣，進行前三艘同級艦的建造工作，首艦預計後（2027）年完工，以利汰換加國皇家海軍現役艦艇。

加拿大國防部曾在2010年公布《國家造船戰略》（National Shipbuilding Strategy, NSS），計畫以三階段打造現代化海軍艦隊，並提振國內造船工業；該國去（2024）提出的新國防政策「我們的北方，強大和自由」（ONSAF）中，也重申為海軍籌獲15艘「河流級」驅逐艦的規劃，該計畫也是加拿大自二戰以來投資規模最大、工藝複雜度最高的項目。

請繼續往下閱讀...

近8千噸的加國新一代「河流級」神盾驅逐艦，是英國皇家海軍26型（Type 26）巡防艦的衍生型，與澳洲「亨特級」巡防艦系出同門。未來將全面取代現役哈利法克斯級艦，扛起該國下一代海防主力。（加拿大政府官網）

「河流級」神盾驅逐艦排水量7800噸、艦員編制210人，是基於英國26型（Type 26）巡防艦的衍生型，且與澳洲「亨特級」神盾巡防艦互有淵源。該艦的神盾戰鬥系統將具備和美軍聯動的協同接戰能力（CEC），搭配三維AESA雷達，並將裝有垂直發射系統、近迫武器、反艦飛彈、輕型魚雷，以及低頻聲納、被動聲納等裝備，且甲板可起降CH-148多用途直升機。

加國國防部表示，為建造河流級驅逐艦，政府已先投入80億加幣進行未來6年造船工程前置；此次簽署的前三艘艦建造合約，價值約222億加幣（約新台幣4975億元），含括艦體建造、艦載系統及彈藥等所需經費。「河流級」未來將取代現役12艘「哈里法克斯級」（Halifax-class）巡防艦，以及4艘「伊洛魁級」（Iroquois-class）驅逐艦。

加拿大皇家海軍哈里法克斯級巡防艦「里賈納號」（FFH334）。（美軍DVIDS網站）

隨著「河流級」艦隊日後成軍服役，加國海軍將能提升在太平洋、大西洋與北冰洋的軍事存在，強化在北美防空司令部 （NORAD）、五眼聯盟、北大西洋公約組織 （NATO）等友盟的海上任務參與，維持區域局勢穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法