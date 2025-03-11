罕見未證實射彈！北韓官媒再轟自由護盾「局勢惡化的禍首」

北韓連續2天透過官媒譴責自由護盾聯合演習，卻未提及10日發射多枚短程彈道飛彈一事。圖為南韓一車站10日播出北韓射彈畫面。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國及南韓10日起展開為期11天的「自由護盾」（Freedom Shield）年度聯合演習，據《韓聯社》報導，北韓已連續2天透過官媒公開譴責，但截至11日上午7時，仍未提及10日發射多枚短程彈道飛彈（CRBM）一事。

北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）11日報導自由護盾聯合演習，形容演習是「侵略性、對抗性的戰爭預演」。

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報導聲稱，南韓、美國按照去年發表的「朝鮮半島核威懾及核作戰指南」，企圖運用「作戰計劃2022」，對北韓核武設施實施「先制源頭打擊」。

報導還介紹南韓、美國本次擴大了自由護盾演習規模，譴責稱，「韓（南韓）美今年以來，空前挑起瘋狂的軍事演習騷動，再次實施史上最大規模的聯合軍演，暴露了其才是導致朝鮮半島局勢惡化的罪魁禍首」。

南韓聯合參謀本部10日表示，當天下午1時50分許，偵獲北韓自內陸黃海道地區向西部海域發射多枚彈道飛彈。南韓軍方推測，該飛彈應為射程300公里以下的短程彈道飛彈。北韓通常在射彈隔日報導相關消息，但本次尚未發布任何相關消息。

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