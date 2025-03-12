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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

要激進組織別搞事 美B-52轟炸機聯合以色列F-35實彈巡弋中東

2025/03/12 15:24

美軍一架B-52H轟炸機特遣隊與以色列數架F-15I、F-35I，於上週組成聯合編隊，並掛載GBU-31炸彈及空對空飛彈巡弋中東，同時很可能仍為哈瑪斯行動保持戰備。（圖片擷取自以色列空軍的X帳號）美軍一架B-52H轟炸機特遣隊與以色列數架F-15I、F-35I，於上週組成聯合編隊，並掛載GBU-31炸彈及空對空飛彈巡弋中東，同時很可能仍為哈瑪斯行動保持戰備。（圖片擷取自以色列空軍的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中東局勢暫時平息了不少，不過中東地區仍然有許多激進組織可能蠢蠢欲動，而美國及以色列為演練協同作戰並達為威嚇目的，美軍一架B-52H轟炸機特遣隊與以色列數架F-15I、F-35I，於上週組成聯合編隊，並掛載GBU-31炸彈及空對空飛彈巡弋中東，同時很可能仍為哈瑪斯行動保持戰備。

以色列空軍上週在社群媒體上發布了這項聯合演習的消息，並說明道，以色列空軍與美國空軍於舉行了聯合空中演習。操演期間，以色列的F-35I「阿迪爾」匿蹤戰機和F-15I「雷姆」戰機，與一架美國空軍的B-52H戰略轟炸機進行了聯合編隊飛行。這是以色列國防軍與美國中央司令部之間的戰略合作，體現了兩軍之間不斷加強的戰略聯盟和密切關係。

從發布的圖片來看，以色列空軍至少出動了2架F-35I和1架F-15I戰機參與，其中F-15戰機明顯掛有實彈，F-35I及B-52H的彈艙內可能也有搭載。（圖片擷取自以色列空軍的X帳號）從發布的圖片來看，以色列空軍至少出動了2架F-35I和1架F-15I戰機參與，其中F-15戰機明顯掛有實彈，F-35I及B-52H的彈艙內可能也有搭載。（圖片擷取自以色列空軍的X帳號）

軍聞網站《The Aviationist》進一步報導表示，從發布的圖片來看，以色列空軍至少出動了2架F-35I和1架F-15I戰機參與，可能還有另一架F-15I進行照片拍攝，值得注意的是，F-15戰機明顯掛有實彈，包括GBU-31聯合直攻彈藥、AIM-120中程對空飛彈、「蟒蛇」（Python）空對空飛彈、及AIM-9響尾蛇飛彈；F-35I及B-52H的彈艙內可能也搭載了實彈。

這項聯合飛行，演練了兩軍之間的作戰聯繫，提高了應對各種區域威脅的能力，並帶有濃厚的嚇阻意味。此外，雖然照片中沒有顯示，但此次任務還包含英國空軍的颱風戰鬥機協助，這些戰機來自英國阿克羅蒂里基地，可能在B-52H抵達以色列海岸之前進行護航。

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