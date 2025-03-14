中共兩會談資訊、AI化備戰 國防院學者亓樂義：為2035年窗口做準備

中國共產黨日前落幕的「全國人民代表大會」，為年度指標性「兩會」之一。（彭博資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕中共每年備受外界關注的全國政協會議和全國人大會議（簡稱兩大）日前在北京正式閉幕，其中。共產黨在本次兩會期間，宣示將全面推進「提高打贏信息化智能化戰爭能力」，國防院學者亓樂義指出，這是中共軍事鬥爭新準備基點（建軍方向和備戰立足點），2035年若有成效並形成規模，是共軍進犯台灣最危險的時間段。

中共面臨技術突襲和技術代差被拉大風險

國防院中共研究所委任助理研究員亓樂義昨（13）日發布專文評析指出，習近平在中共《二十大報告》提出：「研究掌握信息化智能化戰爭特點規律。」這是根據世界新一輪科技革命和産業變革推動下的判斷，認為武器裝備「遠程精確化、智能化、隱身化、無人化」的趨勢更加明顯，「戰爭形態加速向信息化戰爭演變，智能化戰爭初現端倪。」由於軍隊的現代化水平與世界先進軍事水平相比差距甚大，中共擔心軍事安全「面臨技術突襲和技術代差被拉大的風險。共軍為此加速改革進程，初步總結下一場戰爭的一些特點規律，推出「提高打贏信息化智能化戰爭能力」部署，避免與強敵形成技術代差而遭到技術突擊，也為「武統台灣」預做準備。

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什麼是「信息化智能化戰爭？」目前並無準確定義，因為信息化和智能化技術正在快速發展，難以做出總結。但在實戰中，俄烏戰爭提供一個雛形，成為中共「提高打贏信息化智能化戰爭能力」的重要參照。

俄烏戰爭勾勒未來戰爭新面貌

該評析指出，「信息化」和「智能化」技術在俄烏戰爭各領域發揮重要作用。信息化體現為信息戰、網路攻擊、電子戰和即時情報共享等方面。俄烏兩軍不僅依賴傳統的物理攻擊手段，還積極運用信息流的控制、保護和共享來影響戰局。尤其是電子戰的運用，在俄烏戰爭中展現信息優勢的決定性作用。有效的電子戰能夠顯著削弱敵軍的指揮控制能力，並迅速改變戰場態勢，成為戰役成敗的關鍵因素之一。

俄烏戰爭的一舉一動，都在給全球鄰近衝突熱區的國家上「國防安全課」。（烏克蘭國防部官方X帳號 @DefenceU）

智能化技術體現在無人機的精確打擊、自動化武器系統、無人地面載具運用，以及AI輔助的戰場態勢分析等方面。特別是無人機能夠在高風險環境中執行偵察與打擊任務，減少人員傷亡，大幅提高打擊精度，展現其在智能化技術中的關鍵地位。信息化和智能化技術改變雙方的戰術選擇並影響戰爭進程。儘管這些技術在實戰中處於初級發展階段，但它們無疑勾勒出未來戰爭新的面貌。

「體系破擊戰」

亓樂義說，俄羅斯入侵烏克蘭的最大敗筆，是在第一時間斬首行動失敗後，未能快速集中力量癱瘓烏克蘭的作戰體系。共軍稱之為「體系破擊戰」：集中精銳作戰力量，以「非對稱、非接觸、非線性」之「三非作戰」的防區外精準打擊為主，對敵作戰體系中的關鍵節點和要害目標實施結構性破壞與戰略癱瘓，削弱敵軍整體作戰能力，動搖並摧毀其作戰意志，以較小代價迅速達成作戰目的，亦稱「巧打制勝」。做到這一步，需要成熟的信息化智能化作戰能力，無人與有人協同作戰是一大特點。對台作戰亦復如此。

所謂在2027年實現建軍一百年奮鬥目標，從實現路徑（機械化信息化智能化融合發展）、根本指向（提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力）和主要標誌（加快軍事理論、軍隊組織形態、軍事人員、武器裝備等現代化）看，都不涉及「武統」台灣；2027年是在共軍宣稱2020年基本實現機械化，到2035年基本實現國防和軍隊現代化的中間節點，又逢建軍百年，因此具有「承上啟下」的重要作用，進而確保現代化進程的「有序銜接」。從時間上說，也不涉及武統台灣。但有可能舉行全軍聯合大演習，作為軍改成果驗收，同時懾逼台灣，目的是「確保掌握捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略主動。」

解放軍東部戰區「空警-500」預警機。（解放軍東部戰區微博）

共軍致力於提高打贏信息化智能化戰爭能力，不僅有助於對台作戰，並有機會在預防和反制美國介入台海問題上發揮威懾和制衡作用。威懾是指「要有遏止能力，讓他們不敢動手」；制衡「是在局部戰爭中我也未必輸給你，就像當年抗美援朝戰爭那樣。」沒有打贏信息化智能化戰爭能力，中共難以做到戰略威懾和制衡。這也是觀察中共能否擺脫美國技術突襲和技術代差被拉大風險的重要指標。

阿瑪拉定律

該文補充寫道，現階段共軍在信息化智能化戰爭能力方面處於初步發展階段，相關技術尚未達到足以大範圍改變既有作戰模式的程度。儘管無人機、電子戰、網路攻擊等技術在某些層面得到應用，但仍有很多挑戰需要克服，特別是在聯合作戰、系統整合和戰場信息實時處理等方面。不過，10年後就難說了。

新興技術的快速發展往往遵循一定的突破周期，並且隨著研發投入的增大和實戰需求的推動，許多新技術在10年內有可能趨向成熟，進而改變現有的作戰模式和戰爭面貌。美國未來學家阿瑪拉（Roy Amara）有一個著名論斷：「人們傾向於高估一項技術帶來的短期效益，卻低估它的長期影響。」稱為「阿瑪拉定律」。因此，2035年是中共全面推進提高打贏信息化智能化戰爭能力是否收效的分水嶺。台灣和美國尤須密切關注其發展，及早應對。

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