烏軍撤離庫斯克 土耳其製「刺蝟」裝甲車被俄軍繳獲

外傳被俄軍繳獲的Kirpi-II多功能裝甲車（圖取自telegram）〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯軍方近日宣布，其與烏克蘭在庫斯克（Kursk）地區的激烈交戰之中，成功繳獲一輛土耳其製造的先進Kirpi-II（土耳其語Kirpi，意為「刺蝟」）多功能裝甲車。

軍聞網站《Defence Blog》17日報導，烏克蘭軍隊由於俄軍攻勢被迫撤離蘇賈（Sudzha），導致這輛土耳其製裝甲車被俄軍擄獲。這篇報導說，俄軍的猛烈攻擊破壞烏軍關鍵補給線，摧毀通往蘇賈的多座重要橋樑，導致部分裝備無法及時撤離。

烏克蘭政府17日正式承認蘇賈已落入俄軍手中，但強調當地駐守部隊未被俄軍包圍。此聲明目地在澄清先前關於烏軍作戰狀況的混亂報導。儘管如此，這場撤退仍暴露了烏軍在後勤與裝備保存上的困境。

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多方消息來源證實，土耳其向烏克蘭提供約500輛Kirpi-I型裝甲車，以及180輛更先進的 Kirpi-II型裝甲車，這類型裝甲車的出現，讓外界對烏克蘭軍備升級有了新的認識。

土耳其BMC公司生產的「刺蝟」（Kirpi）防雷裝甲車。（圖擷取自BMC官網）Kirpi-II裝甲車的防護力、機動性與技術配備均大幅進化，配有一體成形的裝甲座艙、特殊防彈擋風玻璃、減震座椅、整合式武器站與緊急逃生艙口。動力方面，它搭載美國康明斯（Cummins）公司出品的ISL9E3型8.9升渦輪增壓柴油引擎，最大馬力達375匹，可搭載13名軍事人員，包括駕駛、指揮官與槍手組成的3人車組。

根據北約標準化協議（STANAG 4569）評估，Kirpi-II車重為1萬9050公斤，戰鬥重量達2萬825公斤，具備4級防雷與3級防彈能力，並配有防剝落襯層（spall liners）加強乘員保護。它能涉水80公分至120公分，車身長7.375公尺、寬2.865公尺、高3.81公尺，最高時速100公里，續航力約750公里。

這款裝甲車憑藉卓越的防護與機動性能，成為烏克蘭抵禦俄軍入侵的重要利器。然而，其落入俄軍之手，不僅凸顯戰局的複雜多變，也可能對烏克蘭的防禦能力造成衝擊。

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