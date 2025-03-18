漢光41演習時程確定 主軸因應中共灰帶侵擾、2027可能犯台行動

國防部18日公開今年度漢光41號演習確定時程，並以中共灰色地帶侵擾及2027共軍犯台可能行動為想定，分為2月高階幹部兵推、4月電腦兵推、7月實兵演練三階段。圖為國軍第5作戰區先前在甲南海灘進行「三軍聯合反登陸作戰」實彈操演，陸軍M109A2自走砲火砲齊射。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕為因應敵軍「由訓轉戰」威脅，國軍17日至21日展開首次被暱稱為「小漢光」的「立即備戰操演」。國防部今（18）日在書面報告中公開今年度漢光41號演習確定時程，並以中共灰色地帶侵擾及2027共軍犯台可能行動為想定，分為2月高階幹部兵推、4月電腦兵推、7月實兵演練三階段，並公布各階段驗證重點，包括交戰規則、去中心化運作、立即備戰操演、武器裝備作戰效能、整體後勤支援及軍民整合機制等項。

國防部今天送抵立院外交及國防委員會的書面報告陳述，今年漢光41號演習以中共灰色地帶侵擾，以及2027年共軍犯台可能行動為想定發展基礎，區分為2月份「高階幹部圖上兵推」、4月份「電腦輔助指揮所演習」及7月份「實兵演練」等三階段實施，各階段驗證重點為交戰規則、去中心化運作、立即備戰操演、武器裝備作戰效能、整體後勤支援及軍民整合機制等項。

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今年2月17日至21日甫結束的「高階幹部圖上兵推」，一度傳出美軍印太司令部聯五（J5）次長巴傑隆少將也出席會議。國防部表示，為建立推演研討基礎，去（2024）年11月起，陸續辦理軍事資訊作戰、全社會防衛韌性與後勤議題兵推，結合2025年聯合作戰計畫修訂期程，漸次完備計畫內容，由參謀總長召集三軍重要高階幹部，共同檢視今年聯合作戰計畫修訂成果，建立作戰共識。

另外，今年漢光演習的「電腦輔助指揮所演習」規劃於5日至18日，進行為期14天13夜、共2週的對抗推演，運用「聯合戰區層級模擬（JTLS）」系統，以合理想定誘導防衛軍進行防衛作戰階段完整演練，磨練各級指揮官用兵決策及參謀判斷與計畫作為能力。

重頭戲「實兵演練」則從7月9日至18日，採實兵、實地、實時及部份對抗操演方式，依防衛作戰階段實施10天9夜演練，各作戰及戰術層級指揮官依敵可能行動，從實戰角度策擬想定及輔助狀況。

國防部強調，本次漢光實兵演習重點，以步兵旅全旅擴編動員、聯合反封鎖、防禦性布雷、物資分散屯儲、新式武器裝備作戰效能及軍民整合等課目，以驗證各級部隊執行計畫之能力，建立快速反應並維持「高戰備」能力之國軍部隊。

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