推動「民雄航太暨無人機園區」 中科院與3校簽署MOU

張信良（左起）、陳文章、李世強、巫銘昌4人共同簽署「聯盟合作備忘錄」。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕國家中山科學研究院（中科院）在嘉義縣推動「民雄航太暨無人機產業園區」，為整合產學研量能，中科院今（19日）與國立台灣大學、雲林、虎尾科技大學在台大雲林校區鋤禾館簽署「聯盟合作備忘錄」，聯手培育未來園區人才發展。

「民雄航太暨無人機產業園區」位於台一線，靠近嘉義表演藝術中心附近，中科院將超過50公頃土地分為東、西兩側，東側第一期開發逾5公頃，作為中科院「民雄院區」，西側將開發20公頃，未來將提供無人機業者進駐，。

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中科院表示，東側一期工程前年動工，預計今年底至明年初完工，屆時將有研究大樓同廠完工，將開發軍規無人機，至於西側去年由行政院通過68.59億元開發，將引進實驗量測設備、封閉式試飛廠，提供土地供無人機業者租用進駐，研發軍規商用無人機。目前正細部設計規畫，預計明年上旬動工。

張信良（左起）、陳文章、李世強、巫銘昌4人共同簽署「聯盟合作備忘錄」。（記者李文德攝）

為整合產、學、研量能，中科院長李世強、台大校長陳文章、虎科大校長張信良、雲科大副校長巫銘昌，在雲林縣長張麗善及各大無人機業者的見證下，共同簽下「聯盟合作暨備忘錄」，宣示將培育因應未來園區發展人才。

李世強表示，西側預定明年動工，2028年正式營運，目前已有超過20間國內外無人機業者詢問、表達進入意願。中科院設立到現在已56年。今能與3校結盟，不管是在預算資源的運用上讓產官學發揮最大的效益。

陳文章指出，人才培育至關重要，將針對無人機和AI兩方面，開設有相關技術推廣的學分班，也會爭取與教育部合作，設立AI或無人機學位學程，一方面促進人才培育，一方面也加強中科院與三校、企業界的合作，讓雲嘉地區的無人機產業或園區發展更好。

張麗善表示，期待簽署合作備忘錄後，可嘉惠雲林、嘉義地區無人機發展進程，也期盼藉著合作，讓雲林從農業大縣轉為農工商科技城。

中科院與台大、雲科、虎科大在雲林縣長張麗善見證下簽署「聯盟合作暨備忘錄」。（記者李文德攝）

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