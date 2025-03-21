國軍4/1加薪 初任少尉薪資最高近7萬、志願役二兵5萬3千

根據國軍加薪方案，一位初任少尉薪資，將從原本的每月5萬2210元提升至5萬7210元，若是在戰鬥部隊，最高還能提升至6萬9210元；初任二等兵則從現行3萬6350元提升至4萬1350元，於戰鬥部隊則最高提升至5萬3350元。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕總統賴清德今早宣布國軍加薪方案，作戰部隊的基層官士兵，志願役加給及戰鬥部隊加給，兩者合計每月最高將增加1萬2千元，可說是有感加薪。隨後國防部也公布更多細節，若根據此方案來看，一位初任少尉薪資，將從原本的每月5萬2210元提升至5萬7210元，若是在戰鬥部隊服役任職領有戰鬥部隊加給，最高還能提升至6萬9210元；初任二等兵則從現行3萬6350元提升至4萬1350元，於戰鬥部隊服役者則最高提升至5萬3350元。

國防部今日表示，為提升志願役官兵薪資待遇，國防部擬具「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」調整方案，奉行政院114年3月20日核定，並自114年4月1日起生效。

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其中，少校階以下軍士官兵為國軍部隊的作戰主力，志願役加給增加5000元；中、上校階軍官，屬專業領導職務，同步增加4000元；將官增加3000元。

戰鬥部隊加給部分，第一類型戰鬥部隊加給增加7000元；第二類型戰鬥部隊加給增加4000元。

以此方案來看，現行官士兵薪資由本俸、專業加給和志願役加給組成，若以二等兵目前薪資3萬6350元來算，至少加薪至4萬1350元，於第一類戰鬥部隊可至5萬3350元，第二類戰鬥部隊則為4萬8350元。

下士部分，則從現行4萬2720元提升至4萬7720元，於第一類戰鬥部隊可至5萬9720元，第二類戰鬥部隊則為5萬4720元。

少尉部分，從現行每月5萬2210元提升至5萬7210元，於第一類戰鬥部隊可至6萬9210元，第二類戰鬥部隊則為6萬4210元。

圖為國軍加薪方案。（國防部提供）

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