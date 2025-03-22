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【影】「快奇」無人艇海上衝刺畫面曝光 中科院光榮之星緊跟一旁

2025/03/22 12:11

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〔記者劉宇捷／台北報導〕中科院以「快奇專案」為名的無人艇科研案，近期被目擊到頻繁現蹤於宜蘭外海，昨（21）日再被到軍事迷直擊並拍攝影片，顯示「快奇」無人艇在海上進行各項動態測試，包括S型彎、直線衝刺等，一旁還有中科院的「光榮之星」海上測試船緊跟著海試，這也是「快奇」無人艇罕見有影片露出。

目擊者李先生在臉書上發文表示，昨日在宜蘭蘇澳外海目擊到中科院的「快奇」無人艇出海海試，整個過程中，中科院的「光榮之星」海上測試船也緊跟一旁。儘管快奇無人艇在海上相當微小，但仍成功拍攝到動態測試畫面，只見快奇無人艇接續進行了S型轉彎、大彎迴轉，以及直線衝刺等科目，展現優秀的機動性能；而其大小則目測約有6-7公尺左右。

軍事迷昨（21）日在宜蘭蘇澳外海目擊到中科院的「快奇」無人艇（右）出海海試，整個過程中，中科院的「光榮之星」海上測試船（左）也緊跟一旁。（李忠衛授權提供）軍事迷昨（21）日在宜蘭蘇澳外海目擊到中科院的「快奇」無人艇（右）出海海試，整個過程中，中科院的「光榮之星」海上測試船（左）也緊跟一旁。（李忠衛授權提供）

快奇」無人艇是以執行自殺攻擊為設計目標，因此強調速度與機動性，目標今年底完成作戰測評。而為使攻擊型無人艇擁有最佳規格，中科院日前發布邀商公告，邀請具有同類型產品的廠商，今年6月在宜蘭蘇澳外海與「快奇」艇一同進行測試，待日後軍種提出採購需求時，這些測試收穫，就會成為裝備規格最佳化的重要依據。

「快奇」無人艇目測約有6-7公尺長，其是以執行自殺攻擊為設計目標，因此強調速度與機動性，目標今年底完成作戰測評。（李忠衛授權提供）「快奇」無人艇目測約有6-7公尺長，其是以執行自殺攻擊為設計目標，因此強調速度與機動性，目標今年底完成作戰測評。（李忠衛授權提供）

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