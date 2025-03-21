【影】陸戰隊+憲兵組松山基地衛戍戰鬥隊 雙聯裝刺針飛彈強化防空

賴清德總統今日前往空軍松山基地視導「立即備戰操演部隊」，賴總統與操演部隊合影時，照片曝光全是穿著陸戰隊迷彩服的陸戰隊官兵，等同是由官方宣佈由陸戰隊接掌空軍松山基地的安全防衛任務。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統今日前往空軍松山基地視導「立即備戰操演部隊」，並向官兵宣佈國軍加薪方案，激勵國軍官兵士氣，在賴總統與操演部隊合影時，照片曝光全是穿著陸戰隊迷彩服的陸戰隊官兵，等同是由官方宣佈由陸戰隊接掌空軍松山基地的安全防衛任務。

軍方人士今天透露，國防部今年年初賦予海軍陸戰隊新的任務，也就是由陸戰隊66旅派出部隊前進駐守空軍松山基地，由陸戰隊參與承擔台北市市區重要軍事據點的防衛安全，不過，原本戍守在空軍松山基地的憲兵部隊並未撤走，而是與陸戰隊組成聯合衛戍戰鬥隊，共同承擔松山基地的防務。

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陸戰隊今天在展示衛戍戰鬥能力時，現場也由陸戰隊官兵操作雙聯裝刺針飛彈丶40榴彈悍馬車等裝備，代表空軍松山基地的防空戰力，除了原本空軍防空砲兵部隊操作的雙聯裝20公厘防空快之外，還新增了雙聯裝刺針飛彈。（圖：取自國防部臉書專頁）

軍方人士說，由於賴總統今天視導空軍松山基地時，軍方主要是規劃讓賴總統視導進駐松山基地的陸戰隊官兵，因此在曝光的畫面上才會全都是陸戰隊，其實衛戍戰鬥隊的成員另有憲兵部隊在內。

賴總統今天是在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人陪同下，前往空軍松山基地視導「立即備戰操演部隊—衛戍第二戰鬥隊」，勗勉國軍官兵近期積極投入戰備整備，強調國軍弟兄姐妹是國家磐石、全民的希望，政府將持續作為國軍堅強的後盾，並宣布自4月1日起調整相關國軍待遇，以實際行動支持國軍。

陸戰隊今天在展示衛戍戰鬥能力時，現場也由陸戰隊官兵操作雙聯裝刺針飛彈丶40榴彈悍馬車等裝備，代表空軍松山基地的防空戰力，除了原本空軍防空砲兵部隊操作的雙聯裝20公厘防空快之外，還新增了雙聯裝刺針飛彈，具有短程的精準防空飛彈戰力，為空軍松山基地提供更強大的防空戰力。

陸戰隊今天在展示衛戍戰鬥能力時，現場也由陸戰隊官兵操作雙聯裝刺針飛彈丶40榴彈悍馬車等裝備。（圖：軍聞社提供）

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