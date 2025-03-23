美菲「肩並肩」軍演火力全開！ 將領放話：讓中國徹夜難眠

美菲聯軍去年「肩並肩」軍演期間，在馬格賽賽堡進行戰鬥演習。（取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與菲律賓即將於4月21日至5月9日舉行第40屆「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，此次演習規模創歷年之最，動員約1.6萬名士兵。除美菲雙方主力外，澳洲、加拿大、法國、日本、南韓及英國亦派兵參與。這場「全戰鬥」（full battle）模擬將涵蓋實彈飛彈試射，並擊沉菲律賓海軍退役的二戰老艦「馬爾瓦號」（BRP Miguel Malvar），藉以展現聯合戰力與決心。

去年「肩並肩」軍演，菲律賓海軍「黎薩號」巡防艦發射反艦飛彈，瞄準模擬敵方目標。（法新社）

香港《南華早報》報導，菲律賓近年積極更新武器裝備，此次演習中，菲國空軍將部署2022年自以色列拉斐爾先進防禦系統公司採購的 SPYDER 機動防空系統；而海軍則計劃試射法國製「西北風3型」（ Mistral 3） 防空飛彈，該武器已安裝於飛彈巡防艦「黎薩號」（BRP Jose Rizal）及「魯納號」（BRP Antonio Luna）上。首次整合空防與飛彈防禦的聯合操演，正彰顯雙方在「互操作性」與雙邊防衛上的合作決心。

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對於中國可能的反應，菲律賓准將羅吉科（Michael Logico）直言：「我不在乎中國如何回應；若讓他們夜不能寐，便意味著我們策略奏效。」退役美軍上校紐舍姆（ Grant Newsham） 也指出，此次演習正是對中國在區域中採取強硬態度的直接回應，他提及中國不僅在菲律賓海域採取強硬行動，甚至聲稱巴拉望屬於中國。

演習地區選在具有高度戰略意義的地帶，包括鄰近台灣的呂宋北部，以及菲中爭議持續的西菲律賓海（菲方對南海部分區域的稱呼）。此外，布拉干（Bulacan）、前美國蘇比克海軍基地所在的三描禮士省（Zambales）與菲國最大軍營所在地的新怡詩夏省（Nueva Ecija）也均納入演練範圍。

美國作為菲律賓最主要的安全盟友，雙方自1951年互助防禦條約締結以來長期舉行聯合軍演。然而，菲國政治學者克拉夫特（ Herman Joseph Kraft）指出，菲律賓過度依賴美國之安全承諾，而川普政府的「交易政治」更讓該國不得不尋求與日本、法國等國的多邊防衛合作，以降低戰略風險。

羅吉科強調，儘管外界對美國未來在亞太區的關注有所質疑，但現行的軍演計畫將充分證明美國對區域安全的持續投入。他甚至諷刺俄羅斯已成「式微」之勢，暗示北約可望分擔相關任務。菲律賓方面也強調，與中國保持「持續對話」極為重要，藉以澄清此次軍演僅屬例行年度活動，並非針對特定國家，而是為捍衛國家主權與海洋權益。

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