獨家》美軍機飛越恆春外海空域竟遭共機攔截 緊張局勢再升溫

美軍機飛越台灣附近空域遭中共攔截。示意圖。（國防部提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國機艦未停止襲擾我國海空域，今天清晨6時47分，一架美國軍機飛越台灣恆春外海附近空域時，竟遭到中共軍機攔截並試圖驅趕，雙方在空中展開激烈對話。

根據軍事粉專「Taiwan Adiz」記錄，中共軍機廣播質問：「美國軍機，你已進入中國台灣24浬區域，你的意圖是什麼？」美軍機則強硬回應：「我正在國際空域依照國際法進行任務！」此事件再次凸顯中共對台灣主權的霸道主張，以及台海周邊日益升溫的軍事緊張情勢。

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長期以來，中共將台灣視為其領土一部分，不僅頻繁派遣軍機、軍艦擾台，更在國際場合強硬宣示對台灣周邊海空域的控制權。此次攔截行動，正呼應其一貫作風，試圖以軍事手段壓縮台灣防空識別區（ADIZ），挑戰國際社會對台海現狀的認知。然而，根據國際法，24浬僅為領海鄰接區上限，國際空域並不受單一國家管轄，美軍此番回應顯然意在捍衛自由航行權。

近年來，中共軍事動作頻頻，2024年統計顯示，其軍機擾台次數已超過千架次，軍艦活動亦大幅增加。相較之下，美國則多次派遣軍機、軍艦通過台海，強調對印太地區和平穩定的承諾。粉專認為，中共此舉不僅針對台灣，更意在警告美國，試圖改變區域力量平衡。

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