以土緊張升級 以色列空襲敘利亞機場阻土耳其接收

以色列表示，以色列國防軍襲擊了敘利亞哈馬基地和T4基地的軍事能力，以及大馬士革地區其他剩餘的軍事基礎設施。（圖片取自X@agendaislamist）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕敘利亞新政府成立後，與土耳其簽訂協議，讓土耳其在敘利亞境內設立2座軍事基地及部署50架F-16戰機，並負責訓練敘利亞軍隊。不過，以色列對此相當不滿，不僅佔據敘南戈蘭高地約400平方公里面積土地，稱要無限期駐紮至該地非軍事化，近日更空襲轟炸敘利亞空軍基地，延緩土耳其進駐速度，兩國關係雪上加霜。

土敘兩國簽訂的協議，敘利亞的主要要求是提供無人機，以及在邊境部署雷達等情監偵防禦系統，特別是針對以色列已佔領的南部邊境地帶。

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軍聞網站「The Warzone」報導，以色列空軍2日對敘利亞空軍基地進行更多襲擊，包括土耳其可能接管的敘利亞中部的一個機場，這將使土耳其運輸部隊、防空系統和使用機場設施更加困難。

以色列國防部於社群平台表示，以色列國防軍襲擊了敘利亞哈馬基地和T4基地的軍事能力，以及大馬士革地區其他剩餘的軍事基礎設施。我們將繼續採取行動，消除對以色列平民的任何威脅。

報導指出，土耳其打算將T4基地改建為無人機設施基地，或正考慮在T4或巴爾米拉臨時部署S-400防空系統，以確保重建期間的領空安全，不過相關部屬需要俄羅斯批准。

報導說，根據低解析度衛星影像顯示，先前以色列的空襲已在T4機場跑道上造成兩個大坑，使重型運輸機幾乎無法降落，主滑行道也被分割成三個部分。該設施位於敘利亞中部地區，土耳其及其在當地的代理人仍在與美國支持的庫德人族敘利亞民主力量（SDF）作戰。

以色列國防軍一名高級官員上周透露，在敘利亞帕爾米拉建立土耳其空軍基地可能會加劇地區緊張局勢，並增加與以色列發生衝突的風險。

被以色列空襲的T4空軍基地。（圖片取自X@DDGrubu）

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