厚實動員底氣 全動署「合署作業」納入地方政府代表

國防部2023年辦理全民防衛動員業務科長級北區講習。（取自全動署網站）

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「漢光41號」10天實兵演習破紀錄 國軍估動員逾2萬名後備軍人

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部計畫在今年度「漢光41號」實兵演習動員超過2萬名後備軍人，也透過諸多方式強化人力、物力動員能量。根據國防部規畫，負責動員業務的全民防衛動員署，今年起規劃各動員部會、地方政府到該署實施「合署作業」，並擬將全民防衛動員業務巡迴講習對象，擴及鄉、鎮、市、區公所執行人員，讓動員能量向基層扎根。

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根據國防部規畫，國軍今年將動員2萬7千名後備軍人參與14天教召訓練，且光是在7月登場、共計10天9夜的「漢光41號」實兵演訓期間，將有超過2萬名後備軍人投入臨戰與戰鬥訓練。另外，國軍今年與其他中央部會、地方政府合作，參與「強化版」萬安、自強、民安演訓，並在地方政府主導的「2025城鎮韌性演習」給予支援。

國防部2015年辦理「全民防衛動員業務執行主管講習」，盼使全民防衛動員業務逐步扎根，這項講習今年擬向下邀集鄉、鎮、市、區人員參加。（取自國防部發言人臉書）值得注意的是，為使不同單位管轄的動員事務執行更趨順遂，國防部近期發布的去年度施政績效報告提到，全動署自今年起依預定研討議題，規劃定期邀集各動員部會、地方政府代表，至全民防衛動員署實施「合署作業」，並在原訂方式外，透過視訊會議持續研討，簡化程序及節省公帑，精進整合、協調各動員機關年度動員方案，以及分類計畫研訂、演訓督訪等事項。

至於每年辦理的「全民防衛動員業務講習」，往年多著重於中央與地方縣市政府層級的研討與互動，不過，國軍績效報告提到，這類型講習今年擬擴大參加對象，納入鄉、鎮、市、區公所執行人員，配合地方政府實施巡迴講習，並將課程重點置於全民防衛動員機制、動員業務推動方向，提升教育訓練成效。

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