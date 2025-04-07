「漢光41號」10天實兵演習破紀錄 國軍估動員逾2萬名後備軍人

澎防部戰車部隊於去年度「漢光40號」演習前夕進行機動作業。（資料照）

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部正實施14天13夜不間斷的「漢光41號」電腦兵推，並計畫於今年7月進行10天9夜的實兵演練。根據國軍規劃，考量今年度實兵演訓時間相當長，將藉此機會徹底檢驗後備動員機制，因此不僅將驗證步兵206旅全旅動員，操演期間的動員人數也將突破2萬人大關。

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國防部繼今年2月辦理「高階幹部圖上兵推」後，自4月5日至18日之間進行「漢光41號」電腦輔助指揮所演習（電腦兵推），採14天13夜不間斷方式進行，這項兵推演練以中國對台「灰色地帶襲擾」，以及解放軍2027年進犯台灣為背景，同時也把中國可能「由演轉戰」的想定納入。

隨後，國軍計畫於今年7月9日至18日進行漢光41號演習「實兵演練」，這項採全員、全裝、部分實彈的演習，由各級部隊指揮官從實戰角度，設計演習想定及輔助狀況，誘導三軍部隊在台灣本島、外離島海、空域及作戰責任地境，也將結合「同心」、「自強」及「2025城鎮韌性」演習。

總統賴清德於國軍去年度「漢光40號」演習期間，前往空軍5聯隊視導傷患檢傷、分類及後送作業等演練。（資料照）值得注意的是，由於今年度漢光實兵演習為10天9夜，創下史上最長紀錄，國軍計畫藉此機會充分檢驗後備動員能量，因此，除了將驗證陸軍步兵206旅全旅動員，今年演習期間後備軍人動員數，預計將超過2萬人。

軍方人士表示，漢光實兵演習的後備軍人動員數逐年增加，去年度「漢光40號」實兵演習動員數約1萬4千人，今年則將比去年多召訓6千人，達到2萬人以上水準。且這些後備軍人多接受14天新式教召，將接受各種臨戰與戰鬥訓練，以及磨練實彈射擊等戰鬥技能。

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