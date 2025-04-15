以色列持續擴增國產武備 斥資58億元為Eitan裝甲車購買「心臟」

美國DSCA 14日的最新公告，國務院已批准向以色列出售Eitan 8V199TE21-D發動機、相關動力組件以及項目，總價值1.8億美元，全案委託美國勞斯萊斯公司負責執行。圖為以色列特種部隊使用Eitan裝甲車參與戰鬥。（圖片擷取自@hamzattar的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕儘管以哈的地面衝突已日趨停止，但以色列仍不忘補充戰損並重新武裝自己。身為以色列軍事盟友的美國，於昨（14）日批准了以1.8億美元（約58億新台幣）的價格，向以國軍售Eitan 8V199TE21-D動力套組，這是以色列新型裝甲運兵車「堅定」（Eitan）的核心部件，這項追加的併購案交由美國勞斯萊斯公司負責，以加強新裝甲車的生產及後勤整備。

根據美國國防安全合作局（DSCA）14日的最新公告，美國國務院已批准向以色列出售Eitan 8V199TE21-D發動機、相關動力組件，以及承包商技術協助、後勤支援服務等項目，總價值1.8億美元，全案委託駐美國的勞斯萊斯公司負責執行。DSCA說明，此次通過的軍售案是日前以國申請以8550萬美元獲得Eitan動力系統的合併延伸案。

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然而，此案並未詳細說明採購數量，不過DSCA強調，這項軍售符合華府一貫對以色列的安全承諾，也有助於強化以色列自我防衛的能力，尤其是在當前區域威脅升高、衝突陰影未散的背景下，以軍仍再加強其新型武備。此外，此項軍售案也不需要向以色列派遣任何的美國代表人員。

Eitan裝甲運兵車是以色列最新自製的8輪輪型裝甲車輛，具備高度機動性與模組化設計，配備現代化偵測器與主動防護系統，是以軍裝甲部隊走向數位化轉型的重要標誌之一。而此次所採購的8V199TE21-D引擎為渦輪增壓柴油動力，性能可靠，並已實際應用在以軍現役的Eitan車隊中。

新一批的動力模組計畫將進一步提升以軍裝甲機動部隊的妥善率，對於應對多域作戰環境下的機動防衛與快速部署需求尤為關鍵。

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