美同意出售摩洛哥600枚FIM-92K「新型刺針」 專殺低空無人機

美國國防安全合作局（DSCA）15日宣布，國務院同意以8.25億美元的價格向摩洛哥出售600枚「刺針」（FIM-92K）新型短程防空飛彈。圖為美軍射擊早期版的刺針飛彈。（DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國持續加強中東及北非盟國的空防能力，最新一波的軍售援助獎落北非重要盟友摩洛哥。美國國防安全合作局（DSCA）15日宣布，美國政府同意以8.25億美元（約新台幣273億元）的金額，向摩洛哥出售600枚「刺針」（FIM-92K）Block I型短程防空飛彈，提升該國未來應對低空無人機或巡弋飛彈威脅的能力。

根據DSCA網站15日的最新公告顯示，美國國務院已批准一項對摩洛哥的軍售案，同意向摩洛哥售予多達600枚的「刺針」FIM-92K飛彈，以及相關的技術支援、後勤維保、運輸服務與訓練計畫等，總價值達8.25億美元，全案承包商將交由位於亞利桑那州的雷神公司，與位於紐約的洛克希德．馬丁公司等二家共同執行。

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DSCA指出，這筆軍售案將協助摩洛哥防空系統現代化，並擴充現有陸軍短程防空力量，進一步提升其應對日益猖獗的無人機、低空威脅與巡弋飛彈等目標能力。DSCA公告表示，此案將有助於強化美、摩二國軍事合作，提升雙方的聯合行動能力；摩洛哥陸軍也能順利將刺針飛彈吸收至軍備庫中，美國政府或包商亦不需要派遣代表至摩洛哥協助。

雖然「刺針」飛彈（FIM-92）並非新型武器系統，但經過升級後的FIM-92K型具備了先進紅外線導引與抗干擾能力，專門針對改進型的飛行器和無人機威脅，因此，摩洛哥此次大手筆採購600枚刺針飛彈，將進一步為機動防空部隊提升因應未來威脅的能力。



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